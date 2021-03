Avete mai visto la bella Melissa Satta da piccolissima? Sul suo canale instagram ufficiale è spuntata la foto, che dolcezza immensa!

È una delle donne più belle dello spettacolo, Melissa Satta. Entrata nel mondo della televisione diversi anni fa, la bellissima sarda non ne è mai più uscita. Certi, magari attualmente non più una presenza fissa sul piccolo schermo, avete ragione. Ma nel cuore di tutti gli italiani, diciamoci la verità, la Satta occuperà sempre un posto. A proposito di lei, l’avete mai vista da piccolissima? Adesso, lo sappiamo è di una bellezza davvero unica e rara, ma com’era da bambina? Ve lo siete mai chiesto? Tranquilli, ci pensiamo noi ad ‘esaudire’ questo vostro desiderio. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, abbiamo rintracciato una sua foto di quando era davvero piccina. Volete vederla anche voi? Benissimo: ve la mostriamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è di una dolcezza davvero impressionante. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Melissa Satta, spunta la foto da piccolissima: l’avete mai vista? Che dolcezza!

Siete pronti ad ammirarla in tutta la sua bellezza e simpatia nel corso della puntata di questa sera, Martedì 23 Marzo, di Stasera tutto è possibile? Si, avete letto proprio bene! Melissa Satta, in compagnia di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e tantissimi altri personaggi dello spettacolo, sarà una delle ospiti del programma di Stefano De Martino. A suon di ‘La Stanza Inclinata’, il gioco del mimo e tanti altri giochi stupefacenti e super divertenti, l’ex velina di Striscia la Notizia sarà una delle protagoniste indiscusse di questa puntata, probabilmente l’ultima, di Stasera tutto è possibile. In attesa, però, di poterla vedere, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Adesso, come dicevamo precedentemente, la bellissima sarda decanta di una bellezza davvero impressionante, c’è poco da dire. Ma, ad esempio, l’avete mai vista da piccolissima? Nemmeno noi, sia chiaro! Però, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una fotografia che potrebbe fare proprio al caso nostro ed, ovviamente, vostro. Tra le incredibili fotografie, in costume e non, che testimoniano la sua immensa bellezza, siamo riusciti a ritrovare anche una sua foto di quando era soltanto una bambina. Ovviamente, state tranquilli: ve la mostreremo immediatamente. Vogliamo anticiparvi che, però, in questa foto Melissa è di una dolcezza davvero impressionante.

Eccola qui: Melissa Satta da piccolissima. Non sappiamo quanti anni siano passati né tantomeno quanti ne abbia in questa foto, sia chiaro. Quello che, però, non può passare assolutamente inosservato è l’immensa dolcezza e tenerezza che, seppure da piccolissima, l’ex velina di Striscia la Notizia ha mostrato. Siete d’accordo anche voi con noi?