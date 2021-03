La bellissima Melissa Satta è una delle showgirl più talentuose e seguite del panorama artistico: il retroscena che non tutti conoscono, prima del successo, resterete senza parole!

Parliamo di uno dei volti più celebri e seguiti del mondo dello spettacolo: prima del successo, il retroscena che non tutti conoscono sulla splendida Melissa Satta, resterete senza parole! Che sia bellissima e piena di talento è evidente, si tratta di una delle showgirl più amate del panorama artistico. Nata a Boston, nel 1986, l’affascinante Melissa Satta ha la doppia cittadinanza, italiana e statunitense e, per alcuni anni da bambina, ha vissuto tra America e Italia. La sua sfavillante carriera in televisione la vede esordire come valletta e poi come velina di Striscia la notizia. Già a partire dai sedici anni, però, si era cimentata nel ruolo di modella e alla partecipazione di diversi concorsi di bellezza. L’abbiamo vita prendere parte anche a piccoli ruoli televisivi e cinematografici che hanno confermato il suo talento versatile e la capacità di bucare lo schermo con il suo incredibile carisma. C’è un retroscena che riguarda la bellissima showgirl che, forse, molti non conoscono: andiamo a scoprirlo insieme!

Melissa Satta, il retroscena: prima del successo, lo sapevate?

Seguitissima anche sui social, Melissa Satta ha un profilo Instagram strepitoso che conta oltre quattro milioni di follower. Da sempre appassionata di sport, tramite i social la showgirl pubblica scatti non solo del suo lavoro, ma anche delle sessioni di allentamento in cui si cimenta. Mamma di uno splendido bambino, c’è un dettaglio del suo passato che forse non conoscete. Non tutti sanno, infatti, che la bellissima Melissa Satta ha praticato sport a livello agonistico. Pare, infatti, che per diversi anni si sia dedicata al Karate ottenendo anche il conseguimento della cintura marrone! Inoltre, sembra che per qualche tempo abbia giocato a calcio nella squadra femminile di Quartu Sant’Elena! Un vero e proprio tripudio di energia e talento esplosivo, Melissa Satta è inarrestabile e instancabile, una vera forza della natura!

La splendida showgirl, questa sera 23 Marzo, sarà tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”. Il format condotto da Stefano De Martino giunto ormai alla puntata conclusiva. Sapevate che prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo, Melissa Satta fosse stata una sportiva tanto talentuosa?