Pierpaolo Pretelli, lo avete visto a Ciao Darwin? Le immagini che non tutti ricordano dell’ex concorrente del GF Vip.

È stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip 5 e non ha caso si è classificato secondo. Parliamo di Pierpaolo Pretelli, che nella casa più spiata della tv si è fatto conoscere a 360 gradi. Buono, gentili e con grandi valori, grazie al reality show di Canale 5 Pierpaolo ha trovato anche il grande amore. Quello con Giulia Salemi, con la quale è felicemente fidanzato. Nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, la coppia è sempre più unita e il loro amore prosegue a gonfie vele. In attesa di scoprire tutte le novità sul loro futuro, anche lavorativo, facciamo un tuffo nel passato. Tutti ricordiamo Pierpaolo a Striscia la Notizia, nei panni di velino in compagnia di Elia Fongaro; lo abbiamo visto, poi, a Temptation Island e Uomini e Donne. Ma ricordate quando ha partecipato a Ciao Darwin? Vi rinfreschiamo la memoria!

Pierpaolo Pretelli, ricordate quando ha partecipato a Ciao Darwin? Era la puntata di Web contro TV

Tutti i venerdì è tornato in onda Ciao Darwin 8! Si tratta delle repliche dell’amatissima trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che da anni diverte il pubblico di Canale 5. E indovinate chi ci sarà nella puntata che andrà in onda venerdì 26 marzo? Proprio lui, Pierpaolo Pretelli! L’ex gieffino, infatti, ha partecipato ad una delle puntate dello show di Bonolis, quella in cui si sono scontrati il mondo del Web e quello della Tv. A capitanare le due squadre saranno Il Poncio ed Enzuccio per il web e Paola Perego per la tv. E proprio in quest’ultima squadra ci sarà anche il bel Pretelli, che incanterà tutti con il suo defilè! Le fan più attente non hanno dimenticato quel momento e, su Twitter, fanno già il conto alla rovescia dei giorni per rivivere la sfilata. Ecco uno dei tweet apparsi nelle scorse ore:

Si vive in funzione della sfilata di Pierpaolo venerdì a Ciao Darwin. P.s. Ma Giulia sa che ci sono le ballerine?😂#prelemi #GFVIP pic.twitter.com/FWaYsc3LT6 — Laura Basini (@BasiniLaura) March 22, 2021

E voi, ricordavate la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a Ciao Darwin? Per rivivere tutta la puntata, sintonizzatevi su Canale 5 venerdì sera. Ci sarà da divertirsi!