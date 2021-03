Chi è l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano: ricordate in quale famosissimo talent show l’abbiamo vista??

Raoul Bova è uno degli attori più amati e noti del cinema italiano. La sua filmografia è ben nota a tutti, ma la sua vita privata? Non tutti sanno che prima di conoscere Rocio Munoz Morales sul set del film Immaturi, Raoul nel 2000 ha sposato Chiara Giordano. Dalla donna, di cui vi parleremo proprio qui, ha avuto due figli, Alessandro Leon nato nel 2000 e Francesco, nato nel 2001. Dopo 13 anni di matrimonio, la coppia si è separata e nello stesso anno Raoul ha iniziato una relazione con la showgirl e modella spagnola, sua attuale compagna. Dall’unione con Rocio Munoz Morales sono nate Luna, nel 2015, e Alma, nel 2018. Ma chi è l’ex moglie, Chiara Giordano? Vi parliamo subito di lei!

Raoul Bova, chi è l’ex moglie Chiara Giordano: ricordate in quale talent l’abbiamo vista?

Chiara Giordano è la donna che Raoul Bova ha sposato nel 2000 ed è le madre dei suoi figli maschi, Alessandro Leon e Francesco. Chiara è una veterinaria ed è la figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Quest’ultima è nota anche per i suoi scritti, per le collaborazioni con i più grandi giornali italiani e per la rubrica sul settimanale Chi. Da mamma Annamaria e papà Francesco è nata Chiara. Classe ’73, è nata il 5 agosto, a Roma. Innamorata degli animali, ha conseguito la laurea in Veterinaria: oggi svolge infatti il lavoro di veterinaria a Roma, dove vive con i suoi figli. Nonostante il suo matrimonio con Raoul Bova durato dal 2000 al 2013, Chiara si è sempre tenuta lontana dalle luci dei riflettori fino a quando non ha preso parte ad un talent.

La Giordano ha infatti partecipato ad Amici Celebrities, dove si è presentata in qualità di ballerina! Guardate la sua esibizione in questo video proprio sul palco di Amici di Maria de Filippi:

Chiara Giordano, archiviato ormai il matrimonio con Raoul Bova, è felicemente fidanzata con Andrea Evangelista, ballerino di Domenica In ed impegnato negli studi de I fatti vostri.