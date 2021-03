Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo è risultato positivo al Covid-19 ed è sintomatico: a svelare i dettagli è la moglie, Teresa Cilia, in attesa dell’esito del suo tampone.

Due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno facendo i conti con il Coronavirus. Parliamo di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: quest’ultimo è risultato positivo al tampone ed è sintomatico. Teresa è invece in attesa di scoprire se ha contratto il virus anche lei. Parliamo della coppia che nell’edizione 2014/2015 del dating show ha fatto sognare tutti: dopo il programma, la loro storia d’amore è proseguita. Nel 2016 Teresa e Salvatore hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio: tra alti e bassi, oggi sono felici insieme. In questi giorni però la preoccupazione è molto forte: l’ex tronista ha appena parlato sui Instagram ai suoi fan ed ha raccontato il motivo della sua lontananza dai social. Salvatore ha contratto il Coronavirus e non sta tanto bene: ha una brutta tosse, ha raccontato Teresa. Ecco le parole dell’ex tronista.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo positivo al Covid: “Non sta tanto bene”, parla Teresa Cilia

Salvatore Di Carlo, il marito di Teresa Cilia, ha contratto il Covid-19 ed è sintomatico. E’ l’ex tronista a raccontare su Instagram quanto sta accadendo a casa: lei è in attesa di scoprire l’esito del tampone effettuato. “Scusate l’assenza ma purtroppo mio marito ha preso il Covid, sono stati due giorni un po’ così. Mio marito non sta tanto bene, stiamo un po’ così” sono le parole di Teresa dichiarate nelle sue Instagram story. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere chiusa in stanza, esce solo per cucinare: è rimasta in casa con Salvatore per non mettere a rischio la sua famiglia. “Spero che i sintomi di Salvatore rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che ha. Sono un po’ preoccupanti, ha una brutta tosse. Speriamo bene” ha concluso Teresa.