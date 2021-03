Sergio Friscia è uno degli attori e comici più apprezzati, ma cosa faceva prima del successo? Non tutti ‘conoscono’ questo retroscena.

Nato a Palermo nel 1971, il simpaticissimo Sergio Friscia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissimo. Pensate, era esattamente l’anno 1900 quando, per la prima volta in assoluto, il divertentissimo siciliano entrava si mostrava al pubblico italiano. E, da quel momento, ha conquistato davvero tutti. Sarà per la sua risata contagiosa, per la sua allegria e simpatia, fatto sta che la carriera di Sergio Friscia è davvero impressionante. Spesso e volentieri, lo abbiamo vista come colonna portante di diverse serie televisive di successo ed anche di pellicole cinematografiche, ma cosa faceva prima di cavalcare l’onda del successo? Prima di entrare a fare parte di questo mondo, quindi Sergio Friscia che lavoro faceva? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la professione che ha svolto da giovane prima ancora di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo ha, senza alcun dubbio, a che fare con quello che svolge ancora adesso. Volete saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram -> clicca qui

Sergio Friscia prima del successo, sapete che lavoro faceva?

Siete pronti ad una nuova, ultima ed imperdibile puntata di ‘Stasera tutto è possibile’? Proprio questa sera, Martedì 23 Marzo, andrà in onda l’ultimo appuntamento del programma di Stefano De Martino. E, come al solito, sono previsti degli ospiti davvero formidabili. A partire, quindi, da Ema Stokholma, di cui vi abbiamo raccontato un retroscena inedito in un nostro recentissimo articolo. Fino a Melissa Satta, Sergio Friscia e tantissimi altri. Ecco, a proposito dell’attore, comico e cabarettista siciliano, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Attualmente, come dicevamo precedentemente, l’attore siciliano decanta di un successo davvero clamoroso. E, senza alcun dubbio, è tra gli attori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. La domanda, a questo punto, però, sorge spontanea: cosa sappiamo del suo passato? Ad esempio, vi siete mai chiesti quale fosse il suo lavoro prima di cavalcare la cresta dell’onda? Prima di diventare attore, quindi, Sergio Friscia cosa svolgeva come lavoro? Vi diremo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che, ancora prima di entrare nel mondo dello spettacolo, sembrerebbe che l’attore siciliano abbia iniziato a lavorare nei villaggi turistici come animatore. Si, avete letto proprio bene: è stato proprio questo il suo primo lavoro al di fuori del contesto televisivo.

Un retroscena davvero ‘inedito’, c’è da ammetterlo. Ma voi ne eravate a conoscenza?