Stefania Orlando, è crisi col marito Simone dopo il GF Vip? Lui risponde così attraverso un post pubblicato su Twitter; ecco le sue parole.

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Terza classificata e soprannominata la Queen dai telespettatori, Stefania Orlando ha conquistato il pubblico del reality show di Canale 5. Lo ha fatto con la sua schiettezza, la sua simpatia, ma anche le sue fragilità e la sua sensibilità. Insomma, una concorrente super amata dai fan. E dal suo fan numero uno, il marito Simone Gianlorenzi, che per tutta la durata della sua esperienza nella casa l’ha seguita, difesa e supportata attraverso i social. Nelle ultime ore, però, proprio sui social sono trapelate alcune voci di una presunta crisi tra i due. A chiarire la situazione è stato proprio Simone, attraverso il suo canale Twitter. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Stefania Orlando, è crisi col marito Simone Gianlorenzi dopo il GF Vip? Lui decide di intervenire su Twitter

È crisi tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi? La risposta è no e ha chiarirlo è stato proprio il musicista, con un Tweet apparso sul suo profilo qualche ora fa. Le voci secondo cui la coppia fosse in crisi erano nate proprio sul web: c’è chi ha parlato di liti accese e chi ha insinuato che Stefania avesse lasciato la casa che condivide con Simone. Tutto falso. Come rassicura Simone, non solo la coppia è ancora felicemente unita, ma sta anche preparando una sorpresa bellissima per i fan. Date un’occhiata al messaggio condiviso su Twitter:

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!?☺️❤️@stefyorlando #babilonia2lavendetta pic.twitter.com/Xp9T4gBI2o — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) March 22, 2021

Proprio così, a quanto pare, dopo la mitica Babilonia, uscita durante il GF Vip 5, Stefania tornerà presto con un nuovo brano. Una gioia per i tantissimi fa di Queen Stefy, che non vedono l’ora di ascoltare la nuova hit dell’estate. Stay tuned!