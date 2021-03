Tommaso Zorzi, “Buonanotte specialmente a te”: il gesto inaspettato dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella de L’Isola dei famosi in onda ieri sera, su Canale 5. Si tratta del terzo appuntamento col reality show condotto da Ilary Blasi, che sta entrando sempre di più nel vivo. Le carte si sono mescolate in Honduras: alcuni elementi dei Rafinados sono passati tra i Burinos, e viceversa. Il gioco diventa sempre più duro e i naufraghi devono mostrare tutta la loro forza e resistenza. A commentare le loro avventure ci sono ben tre opinionisti d’eccezione: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente in studio dopo aver affrontato il Covid. Un trio che spacca e che fa impazzire i telespettatori. In particolare, Tommaso Zorzi sta conquistando anche il pubblico dell’Isola, dopo la vittoria al GF Vip arrivata solo 20 giorni fa. Ed è proprio al termine della puntata di ieri che Zorzi ha dato la buonanotte su Twitter in un modo davvero ‘particolare’: lo scatto non poteva passare inosservato! Guardate un po’!

Tommaso Zorzi, “Buonanotte specialmente a te”: il gesto inaspettato per un naufrago dell’Isola!

Tommaso Zorzi è una vera e propria star sui social. Finalmente il suo sogno di lavorare in tv si sta realizzando, ma il giovane influencer il suo ‘primo amore’: da Instagram a Twitter, Zorzi può contare su un vero e proprio esercito di fan, che lo seguono e lo supportano tutti i giorni. Fan coi quali interagisce attraverso foto, video, stories e tweet. E proprio un tweet pubblicato ieri sera dopo la puntata ha scatenato il web. Dopo aver dato la buonanotte ai suoi followers, Tommaso decide di mandarla virtualmente anche ad uno nei naufraghi di questa edizione. Di chi si tratta? Di Gilles Rocca, del quale allega uno scatto post doccia. Diamo un’occhiata:

Il tweet ha scatenato l’ilarità del web e, soprattutto, i consensi di tantissimi fan: Gilles sembra essere il naufrago più apprezzato di questa edizione! E voi, siete d’accordo con l’analisi di Tommaso? Non dimenticate che l’Isola è in onda due volte a settimana e la prossima puntata sarà trasmessa giovedì sera! Stay tuned!