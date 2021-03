Il vulcanico Tommaso Zorzi rivela in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il suo nuovo progetto, già in corso d’opera: di cosa si tratta.

Da quando è uscito vincitore dalla casa del GF Vip 5, Tommaso Zorzi è inarrestabile: è un momento d’oro l’influencer milanese, amatissimo e richiestissimo da tv, radio e giornali. E non poteva essere altrimenti: grazie al suo talento e al suo carisma, il venticinquenne ha spazzato via ad uno ad uno tutti i Vipponi che hanno condiviso con lui lo stesso tetto per settimane o mesi. Appena tornato alla vita reale, per lui è subito iniziata una nuova vita che certamente continuerà a svolgersi sotto i riflettori. Interviste, ospitate e un ruolo da opinionista de L’Isola dei Famosi, Tommaso da star dei social è passato ad essere una vera star della tv. Proprio prima di entrare al GF Vip aveva anche scritto un libro, ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri’, edito da Mondadori. Un successo anche questo, com’era prevedibile soprattutto dopo i consensi riscossi all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Zorzi, però, da fonte inesauribile di idee, ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni di avere in cantiere un altro progetto. Scopriamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi, clamorosa novità: l’influencer rivela il suo progetto

Intervistato dal celebre settimanale, il vincitore del GF Vip ha raccontato cosa è accaduto da quando si è conclusa l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ha dichiarato di stare a poco a poco realizzando il suo più grande sogno, che i suoi genitori hanno sempre appoggiato, ravvisando in lui un talento non comune. Tommaso Zorzi ha poi svelato un progetto di cui non aveva ancora parlato prima: sta scrivendo un secondo libro. Proprio così, l’ex gieffino è di nuovo autore di un romanzo, precisamente un romanzo d’amore.

Siamo curiosissimi di scoprire più dettagli al riguardo e siamo sicuri che il versatile Zorzi se la caverà egregiamente anche come autore di storie d’amore.