Alessia Marcuzzi ha sfoggiato nella serata di ieri un look strepitoso, a Le iene: conoscete il prezzo del suo vestito?

Ieri sera, martedì 23 marzo, è andata in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma Le Iene. Al timone una scoppiettante coppia artistica, ovvero Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Ogni volta, sono diversi i servizi mostrati, che danno spazio all’informazione. Ma non mancano, momenti di forte ironia, in particolar modo, i telespettatori sono decisamente presi dagli scherzi che gli inviati della trasmissione mettono in atto, e dove i protagonisti sono proprio i personaggi del mondo dello spettacolo. Ebbene, nella serata di ieri, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look pazzesco: ma quanto costa il suo vestito? Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi incanta a Le iene: i dettagli del suo meraviglioso look

Siamo stati travolti da una nuova puntata del programma Le Iene, che proprio ieri sera, è andato in onda con una nuova puntata. Ogni volta, sono molti i servizi che danno informazioni agli italiani, concentrandosi su argomenti decisamente delicati. Non mancano momenti di forte umorismo, in particolare, quando siamo concentrati nell’osservare i vari scherzi che i personaggi del mondo dello spettacolo subiscono, in modo del tutto inaspettato. Le risate, bisogna ammetterlo, sono sempre assicurate. Nicola Savino e Alessia Marcuzzi sono una coppia piena di ironia ed energia. Nella puntata appena trascorsa, la bellissima conduttrice ha sfoggiato un look pazzesco. Infatti, ha indossato un abito corto di ‘Patrizia Pepe’, di un colore tenue, il tutto accompagnato da una cintura bianca a vita alta, dello stesso brand.

il martedì è il giorno consacrato a sua divinità la dea Alessia Marcuzzi @lapinella💞💖💐💎🙏😮👑💞👑 pic.twitter.com/PGmI6TDus3 — DeaChannelTV (@dea_channel) March 23, 2021

Il prezzo del vestito è di circa 298,00 euro, mentre a completare il suo stile ha scelto dei tacchi coloro rosso. La Marcuzzi, ogni volta, sfoggia la sua immensa bellezza, e i suoi look tanto particolari, non passano mai inosservati. La presentatrice, nella serata di ieri, a Le iene, ha incantato con la sua avvenenza, avvolta da una solarità che conquista.