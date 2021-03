Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 24 Marzo: spiacevole incidente per Gemma e un clamoroso abbandono, i dettagli.

Una puntata davvero imperdibile, quella che, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, andrà in onda di Uomini e Donne oggi, Mercoledì 24 Marzo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, ancora una volta, la protagonista indiscussa dell’appuntamento odierno sia la bellissima e carissima Gemma Galgani. Convinta a volere iniziare nuovamente la frequentazione con Maurizio Giaroni, la dama torinese sarà nuovamente al centro studio per raccontare come si è evoluto la sua frequentazione con il cavaliere. Ma non solo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, ancora prima di posizionarsi al centro studio, la Galgani sia protagonista di un incidente davvero spiacevole. E che, addirittura, riceverà un altro durissimo colpo. Un appuntamento incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Però, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, anticipazioni del 24 Marzo: succederà di tutti in studio

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la puntata odierna, Mercoledì 24 Marzo, di Uomini e Donne sarà davvero imperdibile. Perché? Il motivo è piuttosto semplice! Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la dama torinese non solo sarà la protagonista di uno spiacevole imprevisto, ma sembrerebbe che riceverà anche un bruttissimo boccone da mandare giù. Procediamo, però, con ordine. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora prima di sedersi al centro studio per raccontare l’evolversi della sua situazione con Maurizio, Gemma Galgani sia ‘vittima’ di uno spiacevole incidente. Di che cosa parliamo esattamente? Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto si legge, sembrerebbe che, proprio nel mentre stava scendendo le scale, la dama torinese cadrà all’altezza degli ultimi gradini. Sbucciandosi, addirittura, le ginocchia. Un imprevisto davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, qualche istante dopo, la simpaticissima riceverà una bruttissima notizia. Dopo aver raccontato la sua serata trascorsa in compagnia di Maurizio, sembrerebbe che il cavaliere deciderà di abbandonare il programma. Una decisione davvero inaspettata, quindi. E che, ovviamente, lascerà senza parole la stessa dama. Che, in lacrime, tenterà di convincerlo a rimanere in studio. A nulla, però, valeranno le sue parole. Maurizio ha deciso: vuole abbandonare. Insomma, un grandissimo colpo di scena, no?

Una puntata decisamente imperdibile, no?