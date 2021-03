Barbara D’Urso, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: la conduttrice televisiva può esultare, noi non vediamo l’ora.

Questa, senza alcun dubbio, è la notizia che tutti aspettavamo da diverso tempo. E a lanciarla è stato proprio Tv Blog. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, nei prossimi giorni, Barbara D’Urso sarà la protagonista indiscussa di una novità davvero clamorosa. A che cosa facciamo riferimento? Stiamo parlando, per caso, della chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso? Niente affatto! Bensì stiamo facendo riferimento a qualcosa davvero di grandioso. E che, come dicevamo precedentemente, attendavamo da diverso tempo. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a rivelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la notizia tanto attesa di cui vi andremo a parlare ha a che fare con i suoi programmi televisivi. Ed, in particolare, con Domenica Live. Dopo la chiusura del suo prime time, quindi, cosa accadrà al programma della Domenica pomeriggio? Volete davvero saperlo? Scopriamolo insieme!

Barbara D’Urso, finalmente la notizia tanto attesa: incredibile novità in arrivo

Domenica 28 Marzo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Live-Non è la D’Urso. A differenza dell’anno scorso, quindi, la padrona di casa non saluterà il pubblico della Domenica sera ad estate inoltrata, bensì a primavera. Il motivo? Non lo conosciamo, ovviamente. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe proprio che non tutti ‘i mali vengano per nuocere’. A cosa facciamo esattamente riferimento? Da quanto si legge, sembrerebbe che se da una parte Barbara D’Urso non sarà presente la Domenica sera, dall’altra verrà allungato l’appuntamento del pomeriggio. Si, avete letto proprio bene: l’appuntamento con Domenica Live, quindi, non sarà più a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 18:45, bensì inizierà prima. Esattamente dalle ore 15:00, infatti, la padrona di casa intratterrà il suo pubblico la Domenica pomeriggio. Un ritorno alle origini, si può dire. Dal momento che, fino a qualche anno fa, l’appuntamento con Domenica Live iniziava proprio alle ore 14:00. Insomma, questa è, senza alcun dubbio, una vera e propria notizia tanto attesa.

Da quando, però, andrà in onda l’appuntamento prolungato di Domenica Live? Allacciate le cinture: sembrerebbe dal 4 Aprile. Proprio nel giorno di Pasqua, la padrona di casa potrebbe allietare il pubblico ben due ore in più. Non vediamo l’ora, voi?