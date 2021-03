Elettra Lamborghini dopo aver lottato contro il Covid: la confessione inaspettata è arrivata attraverso le IG story, sentite cosa ha detto!

Elettra Lamborghini è tornata finalmente a regalare il suo incantevole sorriso ai suoi fan. La famosissima ‘twerking queen’, noto volto televisivo, ha lottato contro il Coronavirus. Questo terribile virus che si è abbattuto in Italia e nel mondo da più di un anno non ha lasciato scampo alla cantante che poco prima di iniziare l’Isola dei Famosi, è risultata positiva. Finalmente, lo scorso lunedì 22 marzo ha fatto il suo ingresso in studio: al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, Elettra è l’opinionista de L‘Isola dei Famosi! Dopo aver lottato contro il Covid è tornata alla sua vita di sempre: proprio nelle ultime ore ha pubblicato delle IG story in cui fa una confessione!

Elettra Lamborghini: “Dopo il Covid non è facile”, la confessione inaspettata della cantante

Elettra Lamborghini torna alla vita di tutti i giorni dopo aver lottato contro il Covid. Non sono stati giorni facili per la famosa cantante che durante la quarantena ha perso il suo cagnolino, lui che le ha tenuto compagnia durante la lotta contro il virus. Torna a sorridere Elettra nonostante pare accusi qualche piccolo ostacolo dovuto al Covid. E’ stata lei a confessare attraverso le sue IG story che non è facile: ma cosa? Elettra è tornata ad allenarsi ma oggi sembra esser davvero dura. “Sto provando a tornare ad allenarmi ma dopo il Covid non è facile” ha scritto come testo su un video registrato mentre cammina su un tapis roulant.

Niente paura, ovviamente. Le storie successive mostrano come la Lamborghini abbia portato a termine il suo allenamento! Ha finalmente raggiunto suo marito, dopo i giorni di isolamento di Elettra in cui, ovviamente, sono stati separati. Elettra ha sposato Afrojack il 26 settembre 2020 sul lago di Como: si sono fidanzati nel 2019 e tra loro è nato subito un amore davvero unico.