Ettore Bassi ha una lunga carriera di attore alle spalle, ma ha anche partecipato ad un famoso talent show: ricordate quale?

In questi anni, l’abbiamo ammirato destreggiarsi in diverse interpretazioni, arrivare sul nostro schermo e abbracciarci completamente. Ettore Bassi è un attore e conduttore televisivo di grande popolarità, dato che il suo talento è esploso. Non tutti sanno, però, che Bassi, in passato, è stato coinvolto dalla magia e dai giochi di prestigio, infatti, da giovane ha deciso di studiare in questo ambito e diventare prestigiatore, e da adolescente ha cominciato a lavorare come animatore in villaggi turistici. Dopo questo primo grande amore, si dedica alla recitazione, prendendo parte a fiction, fotoromanzi, cinema e teatro, ma dedicandosi anche al lavoro da conduttore. Ovviamente, ha preso parte a diversi programmi televisivi, ed è stato uno dei concorrenti di un famoso talent show: ricordate quale?

Abbiamo in precedenza espresso il talento di Ettore Bassi, che sicuramente non può essere manifestato pienamente a parole, dato che in questi anni, la sua carriera è stata un’esplosione di successi e di traguardi raggiunti. Ha iniziato in maniera completamente diversa ad approcciarsi al mondo del lavoro, infatti, una delle sue prime passioni, è stata la magia e i giochi di prestigio, tanto che da giovane inizia a studiare per dedicarsi a questo suo amore. In seguito, però, si affaccia alla recitazione, e proprio qui, il suo talento inizia a crescere sempre più, fino a portarlo alla popolarità oggi posseduta. Bassi ha un grande bagaglio alle spalle, dal cinema, alla televisione, infatti, è stato presente in numerosi programmi. A tal proposito, chiediamo, ricordate in quale talent show l’abbiamo visto? L’attore è stato concorrente sul palco di un amato programma televisivo, siete curiosi di scoprire di quale si tratta? Ve lo sveliamo subito! Ebbene sì, Ettore Bassi è stato concorrente nel 2019 di Ballando con le stelle, lo show condotto dalla bravissima Milly Carlucci. In coppia con la maestra di danza Alessandra Tripoli, è riuscito ad arrivare in finale, ottenendo il secondo posto.

A quanto pare, Ettore Bassi ha saputo spaziare in diversi ambiti. E a tal proposito, vi anticipiamo, che proprio questa sera, mercoledì 24 marzo, sarà presente nella nuova serie di canale 5 Svegliati Amore mio: sicuramente ci avvolgerà con la sua brillante interpretazione!