Ettore Bassi è un famosissimo ed apprezzatissimo attore ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non lo avreste mai detto.

Sono passati esattamente due anni da quando, nel programma di Milly Carlucci del Sabato sera, il simpaticissimo Ettore Bassi mostrava al pubblico italiano le sue doti da ballerino. In compagnia della bellissima Alessandra Tripoli, infatti, il buon Bassi ha preso parte all’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ del 2019. Riuscendo, tra l’altro, a classificarsi al secondo posto. Non solo, quindi, attore, ma molto altro ancora. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo su di lui? Se adesso, com’è noto a tutti, Ettore Bassi è uno degli attori più affermati ed apprezzati e, tra l’altro, decanta di un curriculum davvero impressionante, cosa sappiamo del suo passato? O, per meglio dire, che lavoro faceva prima cavalcare l’onda del successo? Volete proprio saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe proprio che, ancora prima di entrare a fare parte di questo mondo dello spettacolo, Ettore abbia scelto un mestiere che aveva sempre a che fare con il pubblico. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ettore Bassi, che lavoro faceva prima di diventare attore?

L’abbiamo visto recitare nella serie televisiva ‘Carabinieri’, ‘La Porta Rossa’, ‘Il Maresciallo Rocca’ e tantissimi altre di successo, ma da stasera, Mercoledì 24 Marzo, vedremo il simpaticissimo Ettore Bassi accanto alla bellissima Sabrina Ferilli in ‘Svegliati Amore mio’. Concentrata sulla storia di Nanà, parrucchiera che viene a sapere della laucemia di sua figlia ed inizierà una lotta disperata contro l’acciaieria che emana dei fumi tossici, l’attore pugliese interpreterà proprio il padre della piccola, nonché marito della donna. Una storia intensa, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo. Prima di vederlo nei panni di Sergio, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, siete curiosi di sapere cosa faceva il buon Bassi di lavoro prima di diventare attore? Adesso, diciamoci la verità, è un artista a trecentosessanta gradi. E, senza alcun dubbio, è un volto amatissimo da tutto il pubblico italiano, cosa sappiamo, però, del suo passato? Ha sempre voluto fare questo ‘da grande’? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo rintracciato un retroscena inedito sulla sua carriera. Siete curiosi di conoscerlo anche voi? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di intraprendere il suo cammino nel mondo dello spettacolo, Ettore Bassi abbia lavorato come animatore nei villaggi turistici. E che poi, soltanto a 19 anni, abbia iniziato i suoi studi di recitazione.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?