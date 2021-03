“Benvenuta principessa”: il messaggio per Chiara Ferragni e Fedez arriva direttamente dal noto programma tv. Ecco il video pubblicato nelle ultime ore, dopo la nascita di Vittoria.

Ieri, martedì 23 marzo 2021, è nata la piccola di Chiara Ferragni e Fedez. Lo scatto in ospedale tra le braccia dei genitori ed il video di Fedez che piange con la piccola in braccio sono contenuti social visti e condivisi da milioni di persone. Vittoria Lucia Ferragni ha i riflettori puntati su di sé ad un solo giorno di vita! Auguri da tutto il mondo per la famiglia ‘Ferragnez’ che allarga la famiglia dando il benvenuto alla piccola Vittoria, una sorellina per Leone. Come già successe per la nascita del primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, è arrivato un video di auguri dal canale televisivo Real Time: a parlare sono i protagonisti de Il Castello delle Cerimonie.

Chiara Ferragni e Fedez: “Benvenuta Principessa”, il messaggio arriva dal famoso programma tv

Non è la prima volta che Il Castello delle Cerimonie mette gli occhi sui Ferragnez. Nelle ultime ore, in occasione della nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni, la famiglia Polese ha fatto gli auguri a Fedez e Chiara Ferragni: “Benvenuta Principessa Vittoria, congratulazioni a mamma Chiara, papà Federico e fratellino Leone. Dal profondo del nostro cuore ti auguriamo più di 100 anni di felicità sempre vissuti in buona salute e come il tuo cuore desidera. Auguri”.

Con questo messaggio social, la famiglia Polese e la squadra di Real Time, danno il benvenuto a Vittoria. Imma ed il marito Matteo, eredi del Boss delle Cerimonie Antonio Polese, hanno fatto gli auguri alla coppia più amata d’Italia.

Il Castello delle Cerimonie è il programma che va in onda su Real Time: Donna Imma e suo marito Matteo preparano le cerimonie più sontuose al Castello La Sonrisa!