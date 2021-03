La bellissima Francesca Cavallin ha condiviso, qualche mese fa, uno scatto magnifico: splendida ora come allora, la riconoscete?

Attrice di grande successo, Francesca Cavallin è uno dei volti più poliedrici e affascinanti dello spettacolo italiano. Non solo attrice, ma anche conduttrice, la sua carriera inizia negli anni novanti nelle vesti di modella. Il debutto sul piccolo schermo che la rende celebre al pubblico arriva con la partecipazione a “Vivere”. Da quel momento, prosegue inarrestabile approdando anche al cinema e prendendo parte ad una serie di fiction e film di successo. La talentuosa attrice, oltre ad aver perfezionato le sue doti interpretative frequentando un corso di recitazione, ha alle spalle anche un percorso di studi accademici davvero fenomenale. Sempre bellissima, il suo splendido sorriso e i suoi occhi magnifici sono davvero lo specchio della sua dolcezza. Qualche mese fa, Francesca Cavallin ha condiviso con il pubblico uno scatto magnifico: riuscite a riconoscerla?

Francesca Cavallin, splendida ora come allora: lo scatto magnifico

La meravigliosa attrice, mamma di due splendidi bambini, è seguitissima anche sui social. Su Instagram, in particolare, Francesca Cavallin vanta oltre cinquantamila follower. A loro, l’interprete regala spesso immagini della sua vita, del suo lavoro, ma anche ricordi del passato, come accaduto qualche giorno fa in occasione della festa del papà. Alcuni mesi fa, invece, la talentuosa artista ha scelto di condividere uno scatto davvero adorabile e magnifico che la ritrae all’età di sette anni. Lo ha fatto in occasione della giornata internazionale della ragazza, per sostenere l’accesso all’istruzione, fondamentale nella vita di ognuno di noi. Nell’immagine che ha condiviso, Francesca Cavallin era un’adorabile bimba con i capelli tagliati corti e gli occhioni luminosi, che sono rimasti gli stessi di adesso.

Riuscite a riconoscere la bellissima attrice? Il sorriso dolce e lo guardo pieno di vitalità è esattamente lo stesso di oggi, così come il viso delicato e dai tratti angelici. Splendida ora come allora, Francesca Cavallin: siete d’accordo anche voi?