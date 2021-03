Francesco Arca è un apprezzatissimo e famoso attore, ma sapete chi è la sua compagna? Scopriamo insieme cosa occorre sapere su Irene Capuano.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Francesco Arca. Entrato nel mondo dello spettacolo diversi anni fa quando, nel corso della stagione 2004/2005, ha preso parte come tronista a Uomini e Donne, l’affascinante fiorentino ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che adesso è uno degli attori più amati ed apprezzati. A partire da Incantesimo, Vivere e tante altre fiction televisivi di successo fino a ‘Scusa, ma ti voglio sposare’, l’attore senese decanta di una carriera davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Se, dal punto di vista professionale, conosciamo tutto, volete sapere qualche cosa in più sul suo status sentimentale? Ebbene: ci pensiamo noi! Francesco Arca è felicemente fidanzato. Ed è papà di due splendidi bambini. A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi è esattamente la sua compagna? Lei si chiama Irene Capuano. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Cerchiamo di capire, però, ogni cosa nel minimo dettaglio.

Francesco Arca, chi è la sua compagna: età, Instagram e carriera

Dopo essere uscito dallo studio di Uomini e Donne in compagnia di Carla Velli, sua corteggiatrice, la loro storia d’amore non è affatto durato tantissimo. Tanto è vero che, una volta naufragato il loro rapporto, il buon Arca si è immediatamente rifatto una vita. Al suo fianco, c’è da ammetterlo, ci sono state tantissime belle donne. Solo una di loro, però, ha conquistato letteralmente il suo cuore. Permettendogli, così, di mettere su una splendida famiglia. Cosa sappiamo, però, sulla sua compagna? Appurato che Francesco Arca è felicemente fidanzato ed innamorato, cosa sappiamo esattamente sulla sua bellissima fidanzata, nonché mamma dei suoi figlii? Come dicevamo precedentemente, si chiama Irene Capuano. E, ammirando gli scatti condivisi sul suo canale social ufficiale, possiamo vivamente affermarvi che è davvero bellissima. Cosa occorre sapere, però? Le informazioni che abbiamo su di lei, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe essere un’affermata e nota influencer. E che sia particolarmente legata alla sua famiglia, com’è giusto che sia.

Il ‘retroscena’ sul loro rapporto

È esattamente dal 2013 che, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che Francesco Arca ed Irene Capuano siano una coppia fissa. Sembrerebbe, infatti, che i due siano stati insieme già nel passato, ma che soltanto circa otto anni fa abbiano avuto intenzione di riprovarci. E, diciamoci la verità, è stata una scelta più che giusta. Da quel momento, infatti, i due piccioncini non si sono mai più lasciati. E, rispettivamente nel 2015 e 2018, sono diventati genitori di Maria Sole e Brando Maria.

Insieme sono davvero bellissimi, vero?