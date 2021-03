Conosciamo tutti Francesco Arca per le sue doti da attore, ma ricordate in quale reality dove l’abbiamo visto? Impossibile dimenticarlo.

È dal 2004 che Francesco Arca cavalca l’onda del successo. Entrato a far parte del programma ‘Volere o volare’ nel 2004 e, qualche mese dopo, di Uomini e Donne, il giovanissimo senese è entrato nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. Da questa sera, Mercoledì 24 Marzo, sarà protagonista, insieme ad Ettore Bassi e Sabrina Ferilli, di una nuovissima serie televisiva. Il suo curriculum, però, decanta di diverse esperienze lavorative davvero impressionanti. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento a serie televisive, video clip musicali e pellicole cinematografiche, ma anche a programmi televisivi. Oltre alla sua immensa carriera da attore, infatti, sapete che Francesco Arca ha preso parte ad un famosissimo e notissimo reality show? Si, avete letto proprio bene. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: dove l’abbiamo visto? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesca Arca, ricordate che l’abbiamo visto in un noto reality?

Non solo attore, Francesca Arca. Ma, come dicevamo precedentemente, l’abbiamo visto anche come concorrente all’interno di un noto e famosissimo reality. Di quale stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un vero e proprio adventure reality. Che, soprattutto, mette alla prese i suoi concorrenti con delle realtà completamente diverse da quelle che sono solite vedere tutti i giorni. A partire, quindi, da popolazioni. Fino a tradizioni di un determinato posto del mondo. Vi abbiamo dato tutte le informazioni utili per indovinare di che programma stiamo parlando? Si, avete proprio ragione: facciamo riferimento a Pechino Express. Si, è proprio così. Correva proprio l’edizione del 2017 quando Francesca Arca, in coppia con Rocco Giusti e in compagnia di altri strepitosi personaggi pubblici, tra cui anche Ema Stokholma ed Antonella Elia, prendeva parte al noto reality.

Purtroppo questa esperienza non è andata affatto a buon fine. Francesco Arca, insieme al suo compagno di viaggio, si è classificato al quarto posto. Senza alcun dubbio, però, questa sarà stata un’esperienza davvero indimenticabile per lui.