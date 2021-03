Francesco Arca, sapete chi è la sua ex fidanzata? L’attore ha avuto una relazione con un’attrice famosissima.

Ebbene, questa sera, martedì 24 marzo, andrà in onda la prima puntata della serie che vede protagonista Sabrina Ferilli, e altri importanti interpreti, ovvero Svegliati amore mio. Un cast sicuramente pazzesco, e tra i vari incredibili attori, non possiamo non citare Francesco Arca, che in questa nuova pellicola, ha vestito i panni di Mimmo, al fianco dell’amatissima attrice. La sua popolarità, va però allacciata al passato, dato che ha iniziato da giovanissimo a destreggiarsi nel mondo dello spettacolo. Una della sue più note partecipazioni, è stata sicuramente quella di Tronista nel famoso programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Arca, in seguito a quell’esperienza, ha continuato nel suo percorso, ampliando la sua passione per la recitazione. La sua vita è stata decisamente movimentata, sia privata sia professionale. Oggi, è innamoratissimo della sua Irene Capuano, ma in passato ha avuto altre relazioni. L’attore, infatti, è stato fidanzato con una famosa attrice, ma esattamente di chi parliamo?

Francesco Arca, con chi è stata fidanzato? Proprio con l’amata attrice

La sua popolarità è giunta, in modo prorompente, quando ha fatto parte del programma Uomini e donne, in veste di tronista. Successivamente a quell’esperienza, Francesco Arca ha preso parte ad altri importanti lavori, fino ad arrivare sul piccolo e grande schermo. Sappiamo, Francesco è oggi innamoratissimo di Irene Capuano, ma in passato ha avuto altre relazioni. Infatti, l’attore è stato fidanzato con una famosa attrice: esattamente di chi parliamo? Proprio di lei, della bravissima e bellissima Laura Chiatti. Il loro rapporto si è poi concluso, ed entrambi hanno poi trovato l’amore.

Come abbiamo anticipato, Francesco Arca è oggi legato ad Irene Capuano, da cui ha avuto due figli, Maria Sole, e Brando Maria, e sono insieme una coppia bellissima, bisogna ammetterlo!