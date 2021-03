Quando ha fatto i primi passi Francesco Arca: l’attore ha esordito in un famoso reality, ricordate quale?

Sappiamo, Francesco Arca è sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico, dato che ha sempre dimostrato, con le sue brillanti e numerose interpretazioni, di essere un eccellente attore. Arca è in gradi di immergere il pubblico nella trama raccontata, quasi come vivere in prima persona quel momento portato in scena. L’abbiamo conosciuto nel famoso programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, dove ha assunto il ruolo di Tronista. Ma, prima, è stato concorrente in un famoso reality, dove ha avuto il suo esordio: ricordate dove?

Francesco Arca, il suo esordio: è stato concorrente in un famoso reality

A breve, lo vedremo nel suo nuovo ruolo, nella serie televisiva Svegliati amore mio, dove veste i panni di Mimmo Giuliani. Insieme a lui, molti importanti personaggi del mondo della recitazione, che porteranno sicuramente in scena, un vero capolavoro. Come sappiamo, Francesco Arca ha acquistato una grande popolarità, quando è entrato a far parte del famoso programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e donne, dove ha proseguito il percorso in veste di tronista. Ma non tutti ricordano, che prima ancora, il suo esordio in televisione, è stato in un famoso reality: ricordate quale? Proprio così, l’attore, ha debuttato sul piccolo schermo come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o volare, condotto da Maria De Filippi nel 2004 , e in seguito, è entrato a far parte di Uomini e donne.

Ed è a Volere e volare che Arca inizia a farsi conoscere al grande pubblico, e sicuramente ad apprezzare. In questi anni, l’artista è riuscito a raggiungere una forte notorietà, e ad oggi è famosissimo.

Come abbiamo anticipato, lo vedremo nella nuova serie, che approda questa sera, su canale 5, Svegliati Amore mio, insieme a Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e ad altri eccellenti attori.