Francesco Arca, la tragedia che ha segnato la sua vita: grave perdita

La tragedia che ha segnato la vita di Francesco Arca: grave perdita quando era molto piccolo, ecco cos’è successo

Francesco Arca è un attore nato a Siena il 19 novembre 1979, oltre che un ex modello. Ha esordito in televisione con il reality show Volere o Volare, condotto da Maria De Filippi, ma molti se lo ricordano soprattutto nelle vesti di tronista a Uomini e Donne. Dopo la partecipazione al dating show di Canale 5, posa nudo per un calendario e partecipa alla terza edizione de La fattoria. Deciso nell’intraprendere la carriera dell’attore, si trasferisce a Roma e inizia a studiare recitazione. Esordisce nella soap opera di Rai Uno Incantesimo. Da allora ha recitato in molte serie televisive, tra le quali Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Le tre rose di Eva e molte altre ancora. Al cinema ha esordito nel 2009 con Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia ed ha recitato anche in Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek.

Francesco Arca, la tragedia che ha segnato la sua vita

Una grave tragedia ha segnato la vita di Francesco Arca. Quando aveva soltanto quindici anni, l’attore e modello perse il padre Silvano. Egli era un paracadutista e morì a causa di un incidente sul lavoro. L’attore, in un’intervista a Verissimo, ha raccontato: “La morte di mio padre ha inciso enormemente nella mia vita. Quando manca un genitore si apre una spaccatura in cui si incuneano pensieri e azioni che con un padre non avresti mai fatto”. In seguito, ci fu un episodio che incise sulla carriera di Arca. Sempre a Verissimo, infatti, l’attore ha raccontato che, dopo il successo a Uomini e Donne, sognò il padre e dopodiché tornò nel suo paese d’origine: “Son rimasto lì circa cinque mesi, al fianco della mia famiglia. Non so cosa volesse dirmi di preciso mio padre, però ha toccato corde mie che mi hanno fatto tornare alla realtà”.

Oggi, Francesco Arca è anche lui padre. L’attore è legato sentimentalmente ad Irene Capuano, con il quale ha avuto due figli, Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.