Svegliati amore mio, chi è Francesco Venditti: i suoi genitori sono due famosissimi personaggi televisivi.

Una nuova serie sta per entrare nelle nostre case, a partire proprio da questa sera, mercoledì 24 marzo, intitolata Svegliati amore mio, che vede la partecipazione di attori di forte livello, quali Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Iaia Forte, Francesco Arca, Massimo Popolizio, Veruska Rossi, Antonio Avella, Emanuele Salce e Francesco Venditti. Soffermando la nostra attenzione proprio su quest’ultimo, Venditti è un attore che abbiamo già ammirato in questi anni, in altre importanti interpretazioni. Nel 1996 ha avuto il suo debutto come attore nel cinema con il film Vite strozzate, regia di Ricky Tognazzi, ed appare per la prima volta in televisione nel film tv diretto da Paolo Poeti, Compagni di branco. In seguito, la sua carriera ha continuato ad ampliarsi, fino ad arrivare ad oggi, dove lo troviamo, appunto, nella serie Svegliati amore mio. Non tutti sanno, però, che Francesco Venditti è il figlio di due amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Francesco Venditti è Stefano in ‘Svegliati amore mio’: chi sono i suoi genitori

Come abbiamo anticipato, Francesco Venditti fa parte del cast della nuova serie che andrà in onda a breve, Svegliati amore mio, dove veste i panni di Stefano Roversi, un giornalista che si intreccia in modo del tutto prorompente con la trama della serie. Sappiamo, Venditti è oggi un attore amatissimo, e molto famoso, che ha saputo farsi strada nel mondo della recitazione grazie al suo talento. Non tutti sanno, però, che i suoi genitori sono due importantissimi personaggi del mondo dello spettacolo: siete curiosi di scoprire chi sono? Ebbene, Francesco è figlio del cantautore Antonello Venditti e della doppiatrice e attrice Simona Izzo. La coppia si è separata quando era ancora un bambino.

L’attore ha poi deciso di intraprendere la strada di sua madre, dedicandosi al doppiaggio e alla recitazione. Questa sua scelta è stata decisamente giusta, dato che è divenuto un attore molto talentuoso.