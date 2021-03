Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, arriva uno splendido annuncio a sorpresa: l’ex tronista è pazza di gioia, la notizia incredibile.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Giovanna Abate. Apparsa per la prima volta sul piccolo schermo nel corso della stagione televisiva di Uomini e Donne del 2019, la giovanissima romana ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Dapprima come corteggiatrice di Giulio Raselli ed, in seguito, tronista, la bella Abate ha saputo incantato davvero tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da una bellezza davvero irresistibile e un carattere forte e determinato, Giovanna ha anche dimostrato ampiamente di aver, nonostante la sua giovanissima età, le idee molto chiare. E ce lo conferma, tra l’altro, lo splendido annuncio a sorpresa che, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo facendo riferimento ad una novità in arrivo davvero clamorosa. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa di Giovanna Abate: è pazza di gioia

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Giovanna Abate ha dato ai suoi sostenitori dopo l’incredibile esperienza a Uomini e Donne. Di che cosa stiamo parlando esattamente? La risposta è davvero semplice: c’è in arrivo una clamorosa novità. Si, avete letto proprio bene: attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex corteggiatrice e tronista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato l’uscita della sua prima capsule di abbigliamento. Sappiamo benissimo che, ancora prima di approdare nello studio televisivo di Canale 5, la romana ha lavorato in questo ambito. Essendo, tra l’altro, proprietaria di diverse boutique. Adesso, però, la bella Abate ha raggiunto un traguardo davvero importante. E che, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan.

‘Come il cielo, così l’anima è ora online’, sono proprio queste le esatte parole che Giovanna Abate ha utilizzato per annunciare l’uscita della sua prima capsule. Complimenti, cara Giovanna. Sei la dimostrazione che volere è potere.