Lo vedremo a partire da questa sera, 24 Marzo, in “Svegliati amore mio”, nuova e attesissima mini-serie televisiva con protagonista Sabrina Ferilli. Massimo Popolizio è un volto iconico della recitazione italiana, un attore poliedrico e dal talento straordinario: il retroscena eccezionale, lo avevate mai notato? Originario di Genova, classe 1961, ha studiato presso l’Accademia d’arte drammatica prima di dedicarsi al teatro. Un sodalizio artistico con il celebre regista Luca Ronconi regalerà al pubblico performance indimenticabili. Nel 1995 conquista il premio Ubu, ambito e prestigioso riconoscimento teatrale, mentre nel 2013 approda in tv con “Il clan dei camorristi”. Da quel momento, la sua ascesa continua inarrestabile e lo ammiriamo in produzioni del calibro di “Romanzo Criminale” e “Mio fratello è figlio unico”. C’è un retroscena che riguarda Massimo Popolizio che forse non avete mai notato: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Massimo Popolizio, straordinario retroscena: lo sapevate?

Non solo attore, Massimo Popolizio è un artista dal talento poliedrico ed eccezionale. Nel corso della sua carriera si è dedicato anche al doppiaggio, prestando la voce a personaggi davvero iconici. Forse non tutti lo sanno, o lo hanno notato, ma è proprio sua la voce di due cattivi amatissimi simbolo di intere generazioni. Di chi parliamo? Beh, dovete sapere che la voce dell’antagonista per eccellenza di Harry Potter, il malvagio Lord Voldemort, è proprio di Massimo Popolizio! L’artista, infatti, ha doppiato l’attore Ralph Fiennes per la versione italiana. Ma le sorprese non finiscono qui! Tra i vari capolavori che l’artista ha doppiato e che gli hanno fatto ottenere anche un Nastro d’Argento, c’è anche il cattivissimo “Scar” del film d’animazione Disney de “Il Re Leone”! Un retroscena eccezionale, un dettaglio che, probabilmente, molti non hanno mai notato!

E voi, avevate mai notato che fosse la voce di Massimo Popolizio quella di Voldemort in Harry Potter? Davvero incredibile!