Paolo Bonolis, è appena arrivata la conferma: si tratta di un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, tutti i dettagli.

Carissimi telespettatori e, soprattutto, sostenitori di Paolo Bonolis, reggetevi forte: è in arrivo uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, stanno andando in onda i nuovissimi episodi di ‘Avanti un Altro’ e i momenti cult di Ciao Darwin. Ebbene, è in arrivo un’altra clamorosissima novità, però. Se ne parlava già da diverso tempo, è vero. Soltanto pochissime ore fa, attraverso un video condiviso sulla pagina ufficiale di Sdl.tv, ne abbiamo avuto la vera e proprio conferma. Siete curiosi di saperne ogni cosa nel minimo dettaglio. Com’è nostro solito fare, state tranquillo, vi spiegheremo tutto. Quello che vi anticipiamo, però, è che, senza alcun dubbio, si tratterà di un appuntamento davvero imperdibile. Bando alle ciance, adesso: scopriamo tutti i dettagli.

Paolo Bonolis, la conferma appena arrivata: non vediamo l’ora, sarà un appuntamento imperdibile

Non vi state perdendo nemmeno una puntata della nuova edizione di ‘Avanti un Altro’, vero? Seppure con qualche piccola novità, data l’emergenza Coronavirus, il programma pre-serale di Paolo Bonolis continua ad essere una vera e propria certezza per l’azienda Mediaset. Aprite bene le orecchie, però: è appena arrivata la conferma di una clamorosa novità in arrivo. Si, avete letto proprio bene: la conferma. In realtà, come dicevamo precedentemente, era già da diverso tempo che si parlava e discuteva di questo. Soltanto pochissime ore fa, però, ne abbiamo avuto la certezza. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Date un po’ uno sguardo qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sdl.tv (@sdl.tv)

Si, avete visto proprio bene: Avanti un Altro sbarcherà in prima serata. Al momento, la data è ancora da stabilire. Nel video riproposto in alto, infatti, si parla di ‘prossimamente’. Però, già è tanto sapere che Paolo Bonolis e company sbarcheranno nella prima serata italiana.

Cosa ne pensate? Noi non vediamo l’ora, ve lo diciamo. Anche perché siamo sicuri che sarà un appuntamento davvero imperdibile.