Amici, Serena Marchese l’avete mai vista da piccola? Spunta lo scatto social, è davvero bellissima.

Il tanto seguito talent show Amici di Maria De Filippi, è giunto al serale, e come sappiamo, la prima puntata è andata in onda sabato 15 marzo. Due sono stati gli eliminati, Gaia Di Fusco ed Esa Abrate, che hanno dovuto lasciare la scuola più spiata d’Italia, con una certa amarezza. Nella prossima puntata del serale avremo la possibilità di immergerci in nuove sfide, tra prove di ballo e di canto. Tra i ballerini, spicca certamente Serena Marchese, arrivata nel programma quasi ad un passo dal Serale, e voluta fortemente da Alessandra Celentano. La ballerina sta dimostrando il suo incredibile talento, e ne ha da vendere, bisogna ammetterlo. Anche su instagram, in seguito alla sua partecipazione al talent, la sua popolarità è cresciuta, e proprio qui, andando indietro, è emersa la foto di quando era una bambina: è un incanto!

Bravissima e bellissima, Serena Marchese è una delle allieve di danza presenti nella scuola di Amici. Il talent è ormai arrivato al Serale, e durante la prima puntata, tutti i ragazzi, hanno conquistato sul palco i giudici presenti, ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. Serena si è destreggiata nella sua esibizione, mostrando tutta la sua grazia e le sue forti capacità. Durante il daytime, soprattutto di questi ultimi giorni, ha avuto un crollo emotivo, per alcuni scontri avuti con un’altra ballerina della scuola, Rosa Di Grazia. Ma sembra, che al momento, la situazione si sia placata, dato che tra le due c’è stato un chiarimento. L’allieva di Alessandra Celentano sta ottenendo un certo seguito, e anche su instagram, i suoi follower sono aumentati. Proprio qui, è emersa una meravigliosa foto di quando era solo una bambina: l’avete mai vista? Come potete osservare nello scatto, è di una dolcezza infinita, con il suo sguardo tenero, e profondo, e quel mezzo sorriso, quasi timido.

La ballerina era allora una bellissima bambina, e adesso, crescendo, è diventata una ragazza ancora più bella, oltre ad essere decisamente talentuosa. La foto è stata pubblicata sul suo profilo social, nel 2019, con in didascalia la scritta: “17 anni fa”. Un ricordo meraviglioso!