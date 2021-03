Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per problematiche di salute: è il suo legale a spiegarlo all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, si apprende dall’ANSA. Per problematiche di salute l’ex premier è da lunedì mattina in ospedale: a spiegare cosa succede è il legale di Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi, durante l’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Si legge che oggi avrebbe dovuto esser ascoltato come teste, il ragioniere di fiducia di Berlusconi, Giuseppe Spinelli, ma la testimonianza ci sarà in un’altra udienza. Il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio si ritrova in ospedale ma non è nulla di grave. Berlusconi necessiterebbe di riposo ed è stato ricoverato per questo motivo. Si apprende dall’ANSA che è in buone condizioni.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: l’ex premier è in buone condizioni

Silvio Berlusconi, fa sapere il suo legale, è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. “Per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato” sono le parole di Federico Cecconi all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Avanti ai giudici, il legale di Berlusconi ha dato atto a verbale che il leader di Forza Italia è in ospedale. Già il 27 gennaio aveva depositato una certificazione medica nella quale si diceva che Berlusconi era stato ricoverato per problemi cardiaci. Aveva bisogno di riposo assoluto, soprattutto dopo aver combattuto contro il Covid-19. L’ex Presidente del COnsiglio è ricoverato ma è in buone condizioni, secondo quanto si apprende da l’ANSA.

A gennaio 2021 il leader di Forza Italia ha accusato un problema cardiaco aritmologico e per questo motivo era stato ricoverato in un Ospedale di Monaco per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. Ancora problemi fisici dunque per Silvio Berlusconi che poco più di un mese fa è stato ricoverato, a Roma, in seguito ad una caduta accidentale.