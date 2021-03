Soliti Ignoti, il 21 marzo è successo un imprevisto a pochissimi minuti dalla fine della puntata: cala il silenzio in studio, cosa è successo.

Soliti Ignoti è lo show che va in onda su Rai Uno, condotto da Amadeus. Otto identità nascoste corrispondono ad un premio: i concorrenti ogni sera devono indovinare le identità dei partecipanti, risolvere il gioco finale per vincere il premio conquistato. Nella puntata del 21 marzo, qualcosa si è verificato un episodio che ha fatto sorridere tutti! Il programma condotto da Amadeus regala sempre sorrisi, in questa edizione ancor di più: invita a giocare personaggi noti dello spettacolo. Comici, attori e noti personaggi televisivi giocano per beneficenza: il ricavato delle somme vinte infatti viene destinato, ogni sera, ad una fondazione diversa. Il 21 marzo, ospite di Soliti Ignoti, Giovanni Vernia che ha conquistato ben 29600 mila euro! La cifra è stata destinata alla Fondazione Italia per l’Autismo. Ma sapete cosa è accaduto durante il gioco finale?

Soliti Ignoti, ‘imprevisto’ a poche ore dalla fine: silenzio in studio, interviene il concorrente

Il gioco finale di Soliti Ignoti, lo scorso 21 marzo, non è andato come previsto! I protagonisti della puntata hanno fatto sorridere tutti! In particolare la signora Bruna, protagonista del ‘parente misterioso’: la donna, forse per paura di sbagliare i tempi, è rimasta in silenzio. E’ stato suo figlio a ‘risolvere’ l’intrigo: “Mamma parla” ha esclamato: un imprevisto del tutto inaspettato che ha fatto sorridere tutti.

Sono scoppiati tutti a ridere, ad applaudire soprattutto per la vittoria di Giovanni Vernia che ha conquistato ben 29.600 mila euro. Il ricavato della somma vinta è stato destinato alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Una serata davvero piacevole per tutti: l’imprevisto è stato davvero divertente, ha fatto sorridere tutti. Giovanni Vernia ha indovinato chi era il parente misterioso della signora Bruna ed ha così vinto una bella somma! Risate e beneficenza a Soliti Ignoti: una magnifica serata!