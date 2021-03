Cast, quante puntate e trama di Svegliati amore mio: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction con Sabrina Ferilli e Ettore Bassi, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 24 marzo.

Mercoledi 24 marzo 2021 parte la nuova serie televisiva, in onda su Canale 5, ‘Svegliati amore mio’. Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi sono i protagonisti della nuova fiction prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma di cosa parla questa serie? Nanà è la protagonista: è una donna forte con un profondo senso di giustizia ed una meravigliosa mamma. Un giorno, improvvisamente, la sua vita cambia in maniera drastica: sua figlia, Sara, si scopre affetta da leucemia. Da quel momento comincia la lotta di mamma e figlia contro il ‘Mostro’. Nanà, dopo la scoperta di altri casi simili al suo, le fa sorgere un dubbio enorme: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica vicino casa. L’appuntamento è alle ore 21.20 su Canale 5. Ma da chi è composto il cast ed in quante puntate si svolge la fiction? Vi sveliamo tutto.

‘Svegliati amore mio’, la fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi: quante puntate, trama e cast

‘Svegliati amore mio’ è la miniserie che parte il 24 marzo 2021 su Canale 5. La fiction si svolgerà in tre puntate ed andranno in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Canale 5. Da chi è composto il cast?

Nanà, la protagonista, sarà interpretata da Sabrina Ferilli. Ettore Bassi è Sergio Santoro, Massimo Popolizio interpretà il ruolo di Ettore, Francesco Arca di Mimmo Giuliani e Veruska Rossi quello di Manuela Placido. Francesco Venditti è Stefano Roversi nella fiction, Enzo Casertano interpreta Dini. Ci sarà Iaia Forte nei panni di Ramona, Emanuele Salce in quelli del Commissario Caputo, Fabrizio Sabatucci sarà Pietro. Paolo Giommarelli interpreta Paolo Torelli, Caterina Sbaraglia è Sara Santoro nella fiction. Catena Fiorello interpreta Gianna, Antonio Avella interpreta Lorenzo. Luciana Zanella è Luisa, Francesca Antonelli è Maddalena nella serie tv. Ancora, nel cast c’è Manuel D’amario, Bruno Torrisi, Andrea Napoleoni, Maria Vittoria Casarotti Todeschini, Alice Venditti.