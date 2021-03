Tiziano Ferro ha raggiunto un magnifico traguardo ed ha condiviso la gioia con i suoi fan: ecco cosa ha pubblicato sui suoi canali social.

Nato a Latina nel 1980: Tiziano Ferro è uno dei cantanti più famosi d’Italia e nel resto del mondo. La sua voce, il suo carattere, il suo sorriso sono i dettagli che hanno conquistato tutti. Tiziano ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo, soprattutto in Europa ed in America Latina. Era piccolissimo quando per Natale ricevette una tastiera Bontempi: cominciò a scrivere i primi brani, ad incidere le canzoni con un registratore. Ferro oggi vive in America con suo marito Victor ed il suo vissuto è ormai noto a tutti coloro che lo seguono. Ma sapere che questo 2021 è un anno speciale per il cantautore? Proprio in quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, Tiziano sorride perchè festeggia 20 anni di carriera. Era il 2001 quando iniziava ad entrare nel mondo della musica italiana: ecco le sue parole!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tiziano Ferro, emozionante traguardo: la gioia del noto cantante sui social

Nel 2001 i produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi puntavano su Tiziano Ferro: il 22 giugno di quell’anno usciva Xdono, il primo brano di Tiziano che gli ha permesso di avere un successo davvero enorme. Anticipò l’album ‘Rosso Relativo’, uscito il 26 ottobre: quell’album contiene brani che tutt’oggi sono cantati ed ascoltati dai fan di Tiziano. Da allora è iniziata la scalata verso il successo: oggi è una vera star in Italia ed in altri paesi del mondo! Tiziano in questo 2021 festeggia 21 anni di carriera ed è entusiasta: “Questo è l’anno in cui celebro 20 anni di carriera. Ogni risata come fosse la prima” scrive sui suoi canali social!

Sono tantissimi i commenti dei fan di Tiziano che si complimentano per la carriera, per la sua magnifica voce, per la sua dolce anima. Nel documentario uscito il 6 novembre 2020 su Prime Video abbiamo conosciuto a fondo la vita di Tiziano: abbiamo scoperto retroscena sulla sua vita rimasti segreti fino ad ora.