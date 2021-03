È Sandra Bucellato in Rocco Schiavone, ma chi è esattamente Valeria Solarino? Scopriamo la sua età, vita privata e dove vive attualmente.

Dopo uno scoppiettante finale di stagione di ben quasi due anni fa, il vicequestore Rocco Schiavone è ritornato ad appassionare il suo tanto amato ed affezionato pubblico italiano. Proprio Mercoledì 17 Marzo, infatti, è andata in onda la prima puntata. E stasera, Mercoledì 24, ne andrà in onda la seconda. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questo secondo appuntamento, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi personaggi? Recentemente, vi abbiamo raccontato un inedito retroscena su Marco Giallini, il protagonista indiscusso della serie televisiva. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Sandra Buccellato, la giovanissima giornalista che tenta un approccio con il vicequestore? Il suo ruolo, lo sappiamo benissimo, è interpretato dall’immensa Valeria Solarino. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Siete curiosi di saperne di più? Vi accontentiamo immediatamente.

Chi è Valeria Solarino, Sandra in Rocco Schiavone: età, carriera ed Instagram

Nata in Venezuela il 4 Novembre del 1978, Valeria Solarino è una delle più grandi attrici del panorama artistico nostrano. Ritornata a Torino davvero giovanissima, Valeria porta a termine i suoi studi, a quanto pare appartenenti alle discipline letterarie, ed inizia di intraprenderne un altro legato, questa volta, alla recitazione. È proprio grazie ad essi, infatti, che viene prontamente notata. E, nel 2003, ottiene una piccola parte nel film ‘La felicità non costa niente’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Protagonista indiscussa di pellicole cinematografiche, di spettacoli teatrali e di serie televisive, l’attrice torinese decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, su di lei? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, attualmente, Valeria Solarino sia felicemente fidanzata con Giovanni Veronesi, sceneggiatore e regista italiano conosciuto proprio sul set de ‘Che ne sarà di noi’. E, a quanto pare, non hanno figli. Del suo canale Instagram, invece, cosa sappiamo? Anche qui, la Solarino decanta di un successo davvero clamoroso. Con ben più di 72 mila followers, Valeria è senza alcun dubbio la vera e propria regina di Instagram. Condividendo, tra l’altro, ogni minima sfaccettatura di sé. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografi. Fino a momento che ritraggono la sua vita e quotidianità.

Sapete dove vive?

È nata in Venezuela, ma è cresciuta a Torino. Adesso, però, dove vive? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a ‘Io Donna’, risalente al 9 Marzo del 2018, sembrerebbe che Valeria Solarino viva a Roma.

Infine, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe essere molto appassionata di tennis. Ed una tifosa sfegatata della Juventus.