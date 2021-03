Uomini e Donne, chi è Alessio il corteggiatore di Samantha: vi sveliamo tutte le curiosità sull’uomo che sta conoscendo la famosa tronista.

Uomini e Donne è il dating show amatissimo dai telespettatori di Canale 5. Questa edizione procede a gonfie vele nonostante l’emergenza Coronavirus: Maria de Filippi rispetta tutte le regole anti Covid e va in onda, tutti i giorni, con i suoi appuntamenti pomeridiani. Oggi, giovedì 25 marzo, abbiamo visto al centro dello studio Samantha, la tronista, ed il suo corteggiatore Alessio. L’uomo ha attirato particolarmente l’attenzione della protagonista del Trono Classico di questa stagione: oggi in puntata gli occhi di Samantha brillavano! Ma chi è quest’uomo che si è presentato a Uomini e Donne per conoscere la tronista? Vi parliamo subito di lui!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Alessio: età e cosa fa nella vita il corteggiatore di Samantha

Alessio Ceniccola è il corteggiatore di Samantha: il nuovo protagonista di Uomini e Donne è un calciatore! Tra i due sembra esserci un bel feeling: sono molto attratti l’uno dall’altra. Alessio ha avuto una storia d’amore molto lunga, durata circa due anni e mezzo con una donna di pochi anni più grande. Vive a Roma e attraverso il sito Transfermarkt sappiamo che è nato il 21 luglio del 1994. Ha iniziato a giocare a calcio nell’Under 19 del club Spezia ed ha giocato in diverse squadre giovanili. “Lavoro con la mia famiglia” ha raccontato oggi nello studio di Uomini e Donne.

Sembra esser un tifoso della Roma il giovane romano che nel suo profilo Instagram ha un selfie con Francesco Totti: “Se è un sogno non svegliatemi” è la didascalia del post scritta dal giovane corteggiatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alecenny22)

Alessio riuscirà a conquistare la bella e simpatica Samantha? Non ci resta che seguire le prossime puntate del famoso dating show per scoprire quale sarà la scelta della tronista di Uomini e Donne.