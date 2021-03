Da qualche ora è stata annunciata ad Amici 2021, una nuova partecipazione: nel cast anche l’amato conduttore con un ruolo ben preciso.

Nella giornata di oggi, giovedì 25 marzo, abbiamo avuto modo di vedere il daytime del seguitissimo talent show Amici di Maria De Filippi. Il programma sta riscontrando un grande successo, e sabato 15 marzo c’è stata la prima puntata del Serale. Serale che ha visto una doppia eliminazione, infatti, hanno abbandonato la scuola Esa Abrate e Gaia Di Fusco, due bravissimi cantanti. Il percorso degli altri ragazzi sta proseguendo, e poche ore fa, come abbiamo anticipato, c’è stato il daytime del programma. Ebbene, è stata annunciata una sorpresa per i ballerini e cantanti, che riguarda il premio Tim, del valore di 5000 euro, per il vincitore della categoria ballo e canto. Ma colpo di scena, sarà proprio l’amato conduttore a decidere: ma esattamente di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Amici 2021, nel cast anche l’amato conduttore: qual è il suo ruolo

Come abbiamo anticipato, oggi, giovedì 25 marzo, c’è stato il doppio appuntamento con Amici di Maria De Filippi, e non sono mancati i colpi di scena. Infatti, durante il daytime, i ragazzi, ballerini e cantanti hanno visto una clip, in cui è stato loro rivelato chi sarà il giudice che assegnerà il premio Tim, del valore di 5000 euro, sia per la categoria ballo che per la categoria ballo. Premio che già durante la puntata del Serale, di sabato 15 marzo, era stato rivelato da Maria De Filippi. Ebbene, colpo di scena, a giudicare i ragazzi sarà proprio l’amatissimo e famosissimo conduttore, ovvero Pippo Baudo. Per questo, gli allievi sono stati chiamati ad esibirsi, ognuno con una performance che, in onda nelle due strisce quotidiane di oggi, sarà giudicata direttamente da Baudo.

Una vera e propria sorpresa per i ragazzi, che hanno risposto alla novità con un grande entusiasmo. Non sappiamo se il conduttore sarà presente al Serale, per rivelare chi saranno i vincitori, o accadrà durante il daytime. Lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore.