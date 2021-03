Andrea Cerioli è il nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi: vi sveliamo tutte le curiosità sul conto del naufrago, new entry del reality!

Questa sera di giovedì 25 marzo 2021 è attesa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Tante sorprese e colpi di scena si presenteranno nel quarto appuntamento del reality: una di queste riguarda senza dubbio l’ingresso di un famoso personaggio televisivo. Parliamo di Andrea Cerioli! Il bel bolognese non è alla sua prima esperienza in un reality: lo abbiamo conosciuto proprio in un programma simile a L’Isola dei Famosi! Lo abbiamo visto, sempre sui canali Mediaset, nel dating show di Maria de Filippi per ben due volte. Ma non solo! Vi parliamo della sua vita privata e della sua brillante carriera!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, chi è Andrea Cerioli: età, le esperienze in tv e la vita privata

Andrea Cerioli è nato il 22 maggio del 1989 a Bologna: dunque quest’anno compirà ben 32 anni. Andrea, prima di entrare a far parte del mondo della televisione, era un agente di commercio. La sua prima esperienza nel piccolo schermo risale al 2014, quando entra a far parte del Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia aveva 24 anni: quando la sua avventura nel reality terminò, si è trovato a fare i conti con un terribile lutto. La sua mamma è venuta a mancare: ancora oggi Andrea porta con sé un grande dolore, era molto legato a sua madre.

Cerioli decise di tornare in tv come tronista di Uomini e Donne al fianco di Jonas Berami. Nel dating show aveva intrapreso una conoscenza con Sharon e Valentina ma la perdita recente della sua mamma non gli ha permesso di vivere l’esperienza come avrebbe voluto. Decise infatti di abbandonare il trono ed uscire dal programma da single. Fu raggiunto però da Valentina, sua ex corteggiatrice, donna con la quale ha poi avuto una lunga storia d’amore.

Giunta al capolinea la love story con la Rapisarda, dopo qualche anno, lo abbiamo ritrovato in tv in vesti di tentatore di Temptation Island. Durante questa esperienza conobbe Alessandra Sgolastra, con la quale instaurò un ottimo rapporto. La Sgolastra era al tempo la fidanzata di Andrea Zenga: è stato Cerioli a mettere a dura prova la love story tra i due concorrenti di Temptation che, però, non si fecero ‘tentare’ dalle insidie del programma.

A fine 2018 Andrea tornò sul trono di Uomini e Donne e dopo un percorso più o meno breve, ha lasciato lo studio di Maria de Filippi al fianco di Arianna Cirrincione. Oggi Andrea ed Arianna vivono felici la loro storia d’amore. Andrea è molto attivo sul suo canale Instagram: ai suoi 1,5 milioni di follower regala scatti di sé e della sua vita. Incantevole questo post al fianco della sua dolce metà:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Il bel Cerioli è pronto a ricominciare in tv, in un nuovo programma televisivo. E’ uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi: sarà questa una bella avventura per l’affascinante bolognese. Entrerà a far parte del programma questa sera di giovedì 25 marzo!