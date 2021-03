Arriva la classifica di Forbes per gli attori di Hollywood più pagati del 2020: conoscete già i loro cachet? Parliamo di cifre pazzesche.

Il Coronavirus ha colpito tantissimi settori ed uno di questi è senza dubbio il cinema. Le sale cinematografiche sono state costrette a chiudere e moltissime produzioni sono slittate di parecchi mesi: non hanno potuto rispettare le uscite o gli inizi riprese per via dell’emergenza sanitaria. In un clima piuttosto grigio però, Forbes ha stilato ugualmente una classifica che riguarda gli attori di Hollywood! Quali sono i cachet delle star di Hollywood? E’ stata stilata una classifica in base agli stipendi. E’ Dwayne Douglas Johnson conosciuto anche come The Rock a conquistare il titolo dell’attore più pagato in assoluto del 2020: per lui è il secondo anno consecutivo! Di lui e di tanti altri attori sono stati svelati i cachet, vi sveliamo subito i dettagli!

Cachet attori Hollywood: la classifica dei più pagati del 2020, sul podio ancora lui

Il famoso portale Forbes ha stilato la classifica degli attori più pagati del 2020. Siete curiosi vero? Al primisso posto, come vi abbiamo già anticipato, c’è Dwayne Johnson: ‘The Rock’ è in cima grazie ad un assegno di 23,5 milioni di dollari ricevuto da Netflix per ‘Red Notice’ e la linea di abbigliamento di successo ‘Project Rock’. La cifra per Dwayne è di ben 87,6 milioni di dollari. Al secondo posto c’è Ryan Reynolds, l’attuale golden boy di Netflix. Ha incassato più di 20 milioni, si legge, per Red Notice e Six Underground. Il cachet ammonta a 71,5 milioni di dollari. Mark Walhberg è sul podio, al terzo posto con 58 milioni: Confidential è diventato il terzo film più visto su Netflix.

Quarto posto per Ben Affleck con 55 milioni: su Netflix lo vediamo in The Way Back e The last thing he wanted. Arriva subito dopo Vin Diesel con 54 milioni ed Akshay Kumar con 48,5 milioni di dollari. Lin-Manuel Miranda è al settimo posto con 45,5 $. Ottavo c’è Will Smith per il suo ruolo in King Richard: per lui 44,5 milioni. Adam Sadler con 41 è al nono posto. L’ultimo è per Jackie Chan con 40 milioni.