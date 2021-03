Chi è Leonardo Maini Barbieri: età, cosa studia e tutte le curiosità sulla star di Tik Tok, con più di 530 mila followers.

Gli appassionati di Tik Tok non potranno non conoscerlo. Si chiama Leonardo Maini Barbieri e a soli 20 anni è già una vera e propria star sui social. Seguito da 534 mila followers su Tik Tok e da più di 90 mila su Instagram, il giovane racconta le proprie giornate attraverso dei brevi video. Studente di moda e appassionato di lettura, Leonardo è originario di Carpi. In un’intervista a Voce.it, si è definito un “ragazzo ammaliato dalla bellezza, in generale, che sia un abito, un gioiello, un mobile, e questa bellezza la porto dentro, è sempre con me.” Una bellezza che il 20 enne ricerca nei posti in cui va, ma anche nello stile: i suoi look, sempre eleganti e raffinati, non passano inosservati. Conosciamolo meglio e diamo un’occhiata ad alcuni scatti del giovane TikToker.

Chi è Leonardo Maini Barbieri: tutto sulla giovane star di Tik Tok, con quasi 540 mila followers

Leonardo Maini Barbieri è una vera e propria star su Tik Tok. Amante della bellezza e dell’eleganza, il 20 enne ha scaricato l’applicazione nel 2020, per divertimento, ma da qualche mese ha iniziato a pubblicare video in maniere frequente, registrando un aumento di followers incredibile: oggi il suo profilo conta ben 534 mila seguaci, tra i quali c’è anche Chiara Ferragni! Seguaci che, ogni giorno, seguono le vicende di Leonardo, che mostra le bellezze della sua città e della cultura. Non si definisce un influencer, semplicemente ama condividere con i seguaci la bellezza di ciò che lo circonda: dalle cattedrali ai libri della biblioteca del suo papà di libri antichi, fino ad un semplice pomeriggio bevendo tè col latte, come gli inglesi. In un’intervista a Voce.it, ha raccontato di avere un sogno, quello di creare una linea di old couture, con linee e tessuti scelti personalmente. Un tiktoker decisamente diverso da quelli che siamo abituati a vedere sui social, che giorno dopo giorno sta conquistando sempre più fan. Anche su Instagram, Leonardo ha quasi 100 mila followers. Non mancano gli haters, ma Leonardo non dà peso alle critiche e continua ad essere se stesso. Ecco alcuni scatti postato di recente sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Questo pomeriggio, 25 marzo 2021, il giovane tiktoker sarà ospite di Barbara D’Urso nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Non perdetevi il suo racconto!