Elisa Isoardi è stata protagonista di due famosi videoclip musicali: l’avete mai vista?

Sappiamo, Elisa Isoardi è quest’anno nel cast de L’Isola dei famosi, insieme ad altri concorrenti. La conduttrice sta dimostrando di essere una vera e propria leader, infatti, ha già dato prova di essere una grande combattente; nelle prime prove affrontate ha cercato di mostrare grande resistenza e forte abilità. Ebbene, Elisa è sicuramente uno dei personaggi della televisione italiana più amati e apprezzati, ma non tutti sanno, che la naufraga, è stata la protagonista di due importanti e famosi videoclip musicali: l’avete mai vista?

Isola dei famosi, Elisa Isoardi protagonista di videoclip musicali: sapete quali?

Ebbene, una nuova edizione de L’Isola dei famosi è appena iniziata, e ha già colpito i telespettatori con numerosi colpi di scena, e tantissime sorprese. Al timone di questa edizione Ilary Blasi che sta conquistando il pubblico con la sua schietta personalità, accompagnata da tre opinionisti d’eccezione, ovvero Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. I naufraghi sono stati annunciati e presentati nelle prime puntate, e tra di loro, spicca certamente Elisa Isoardi, una conduttrice che abbiamo visto al timone di diversi programmi. La sua popolarità è oggi immensa, ma non tutti sanno, che la Isoardi a quanto pare, in passato, è stata la protagonista di due meravigliosi videoclip: siete curiosi di scoprire quali? Ve lo sveliamo subito! L’abbiamo vista in Tu no dei Gemelli Diversi e Che tempo fa di Miotti: l’avete mai vista?

Proprio così, la famosa conduttrice ha spaziato in diversi ambiti, e in questi anni, ha toccato tantissimi traguardi, e il tutto si deve ovviamente al suo profondo talento e alla costanza manifestata. A L’Isola dei famosi, Elisa Isoardi sta dimostrando di essere una abile naufraga, e siamo sicuri, che ci sorprenderà ancora, durante il suo percorso nel reality.