Sapete com’è diventato il piccolo Charlie Bucket de la Fabbrica di Cioccolato oggi? Vi mostriamo una foto di Freddie Highmore attuale.

Giovedì 25 marzo 2021 in onda su Italia 1 è in programma La Fabbrica di Cioccolato, il famosissimo film remake dell’originale. Alcuni giovanissimi ragazzi vincono un giro turistico nella meravigliosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Diretto da Tim Burton, il film ha come interprete principale l’incredibile Jhonny Depp: tra i ‘piccoli’ che vincono il premio c’è Charlie Bucket, un bambino molto povero che vive con la sua famiglia in una malandata casetta di legno. Sarà lui l’ultimo dei cinque vincitori del biglietto d’oro ed avrà come premio la fabbrica di Willy Wonka. Sapete com’è oggi l’attore che interpreta Charlie? Lui è Freddie Highmore!

La Fabbrica di Cioccolato, Freddie Highmore è il piccolo Charlie: sapete com’è oggi?

Freddie Highmore è il piccolo Charlie Bucket de La Fabbrica di Cioccolato. Era il 2005 quando uscì quel film: il ragazzo è un classe ’92. Oggi ha quindi 29 anni. Nato a Londra, è un attore, doppiatore e produttore cinematografico. Oltre al film in onda su Italia 1 giovedì 25 marzo, in tantissimi altri ha recitato Freddie. Lo ricordiamo in ‘Un’ottima annata – A Good Year, dove interpreta il piccolo Russel Crowe, in Arthur e il popolo dei Minimei, dove veste i panni del protagonista. Ma lo vediamo nel film la Fabbrica di Cioccolato: sapete com’è oggi? Vi mostriamo questa foto,

Come possiamo vedere, il piccolo Charlie è più che cresciuto ma non ha affatto perso i suoi dolci lineamenti. Oggi è un uomo ma è facilissimo riconoscerlo guardando il film con Jhonny Depp! Freddie ha un profilo Instagram ma non è attivo: non è presente infatti alcun post! L’attore è molto riservato sulla sua vita privata: non si conosce infatti se sia fidanzato o sposato. Sappiamo però che è figlio d’arte: il suo papà è Edward Highmore, attore, e sua mamma l’agente cinematografica Sue Latimer.