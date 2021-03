Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi: tutti notano un clamoroso dettaglio nel look della naufraga, attualmente su Parasite Island.

È iniziata solo da qualche settimana, ma la quindicesima edizione de L’Isola dei famosi è già entrata nel vivo. La sfida tra Rafinados e Burinos si fa sempre più accesa, a suon di prove leader, ricompense e nomination infuocate. A condurre il reality Ilary Blasi, affiancata da un trio di opinionisti super inedito: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, tornata in studio lo scorso lunedì, dopo essere guarita dal Covid. A loro il compito di indagare nelle dinamiche in Honduras, dove tra i naufraghi stanno già nascendo i primi screzi. Quello che i naufraghi ancora non sanno, però, è che poco lontano dalla loro spiaggia c’è un’altra isola, Parasite Island, abitata da altri due concorrenti! Si tratta di Ubaldo Lanza e Fariba Tehrani, aspiranti naufraghi, non proprio adatti alla vita sull’Isola. La Tehrani l’abbiamo già vista a Pechino Express, in coppia con la figlia Giulia Salemi, e a Parasite Island sta già conquistando il pubblico. Che, però, ha notato un dettaglio molto particolare nel look di Fariba! Scopriamo di cosa si tratta!

Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi: un dettaglio cattura l’attenzione dei fan, è l’unica nel reality!

Fariba Tehrani è una delle concorrenti di questa edizione de L’Isola dei famosi. Momentaneamente a Parasite Island, la mamma di Giulia Salemi è un vero vulcano di simpatia: le sue battute iconiche diventano subito virali sui social! C’è, però, un altro dettaglio ad aver incuriosito i telespettatori, e riguarda il look della bellissima persiana. Sull’Isola, come è noto ormai da anni, le naufraghe non possono truccarsi, non potendo portare con loro né trucchi, né niente che possa avere a che fare con make up e beauty. Ma allora perché Fariba si mostra in video con un eyeliner impeccabile? In passato, qualcuno ha utilizzato il carboncino per mettere in evidenza il contorno occhi, ma non sembra essere il caso di Fariba, il cui make up ha l’impressione di essere perfetto. Il segreto? Tutto fa pensare che la Tehrani abbia optato per l’eyeliner semipermanente, una sorta di “tatuaggio” che, però, ha una durata limitata: col tempo, infatti, tende a sbiadirsi. Un trattamento estetico perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi o, naturalmente, per chi deve sbarcare su un’Isola deserta!

E voi, avevate notato il trucco di Fariba? Che ne pensate del suo percorso sull’Isola?