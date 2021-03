Una nuova puntata de L’isola dei famosi è iniziata, e a sorpresa, è arrivato Andrea Cerioli: ma a colpire è stato il gesto in diretta, ha stupito tutti.

E’ iniziata una nuova puntata de L’Isola dei famosi, esattamente la quarta di questa nuova edizione. Nelle dirette precedenti, abbiamo avuto già modo di assistere a momenti che sono stati contornati dai colpi di scena. Quest’anno, il reality, vede la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da ben tre opinionisti d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, mentre l’inviato è Massimiliano Rosolino. Ad oggi, abbiamo già un po’ conosciuto i naufraghi che stanno affrontando il percorso sull’isola, e chi più chi meno sta dimostrando di essere decisamente un combattente. Divisi in due gruppi, si sono scontrati in diverse prove, e sono state tastate la forza e la costanza. Ebbene, una nuova puntata ha avuto inizio, e ad arrivare sull’isola è stato il naufrago già annunciato poche ore prima, Andrea Cerioli: ma avete visto cos’ha fatto? Il gesto non è passato inosservato.

Isola dei famosi, ingresso di Andrea Cerioli: il ‘gesto’ del nuovo naufrago non è passato inosservato

Una nuova puntata de L’isola dei famosi è iniziata, e i colpi di scena già hanno avvolto i primi minuti. Ebbene, i due gruppi hanno dovuto affrontare una prima prova, che ha visto la vittoria dei burinos, i quali hanno vinto come premio l’ingresso nella loro squadra proprio del nuovo naufrago, che era stato annunciato poche ore prima, ovvero Andrea Cerioli. Quest’ultimo arrivato in barca ha già spiazzato tutti, arrivando in spiaggia con una rete, necessaria per la permanenza sull’isola e con un bouqhet di fiori, a quanto pare, per donarlo ai presenti.

Un gesto gentilissimo che ha sorpreso amorevolmente tutti, e che certamente non poteva passare inosservato. Andrea Cerioli è appena arrivato ma ha già destato grande entusiasmo, bisogna ammetterlo. Sicuramente, nel corso della sua permanenza, ci sorprenderà.