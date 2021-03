Isola dei famosi, anticipazioni 25 marzo: arriva un amatissimo tronista di Uomini e Donne; cosa accadrà nella puntata di questa sera.

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Proprio come l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show ambientato in Honduras va in onda col doppio appuntamento settimanale, ogni lunedì e giovedì. Un’edizione che sta piacendo molto al pubblico, anche grazie all’inedito trio di opinionisti, formato da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. E nonostante il reality sia iniziato solo da pochi giorni, il gioco è entrato già nel vivo: tra prove leader, ricompense e nomination infuocate, il clima in Honduras è incandescente! E le sorprese non sono finite qui. Questa sera, infatti, approderà a Playa Palapa un nuovo naufrago, che conosciamo molto bene! Si tratta di un amatissimo ex tronista di Uomini e Donne! Scopriamo cosa accadrà nell’appuntamento di questa sera, giovedì 25 marzo 2021.

Isola dei famosi, anticipazioni 25 marzo: arriva un nuovo naufrago, è l’ex tronista di Uomini e Donne

Mancano poche ore da una nuova puntata de L’Isola dei famosi e, a quanto pare, sarà davvero imperdibile! Come anticipato da TV Blog, proprio stasera sbarcherà sull’isola Andrea Cerioli, uno dei volti più amati della trasmissione Uomini e Donne. Lì, Andrea ha conosciuto e scelto Arianna Cirrincione, con la quale vive una meravigliosa storia d’amore. Ma come inizierà l’avventura di Cerioli sull’isola? In un modo molto particolare. Sempre Tv Blog spiega che ci sarà una prova tra le due fazioni del reality, Rafinados e Burinos. Una vera e propria sfida: chi vincerà potrà portare nella propria squadra Andrea! Insomma, una gran bella sorpresa per i naufraghi, che non si aspettano un nuovo arrivato.

Ci sarà, poi, il verdetto del televoto, che vede scontrarsi Brando Giorgi e Francesca Lodo: chi sarà eliminato? Ricordiamo che, in ogni caso, l’eliminato ha la possibilità di restare in gioco approdando su Parasite Island, attualmente abitata da Fariba e Ubaldo. I naufraghi, però, non sanno nulla dell’esistenza di quest’isola. Ci saranno, poi, nuove prove ricompensa, prove per l’immunità e ovviamente le temutissime nomination. Insomma, una puntata tutta da vivere! Appuntamento questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 40 circa. Ilary Blasi e i suoi opinionisti sono pronti a commentare le vicende dei naufraghi più amati della tv! Stay tuned!