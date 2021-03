Isola dei famosi, piccolo ‘incidente’ per Paul Gascoigne durante la prova: è accaduto in diretta.

L’Isola dei famosi ha avuto il suo inizio il 15 marzo, ma ha già lasciato i telespettatori entusiasti, dato che le prime puntate hanno dato spazio agli imprevisti e ai colpi di scena. La conduttrice, Ilary Blasi, sicuramente sta conquistando il pubblico con la sua schietta personalità, pronta a dire la sua, sempre. Ed è proprio per questo suo esuberante e forte temperamento che risulta essere una delle presentatrici più amate. I naufraghi hanno dato già prova delle loro abilità in questi giorni, infatti, sono stati sottoposti a varie prove, confrontando i due gruppi formati. Questa sera, giovedì 25 marzo, una nuova puntata è iniziata, con il meraviglioso ingresso di Ilary, e dei tre opinionisti. Una volta entrati nel pieno della diretta, dopo una prima prova, c’è stata una seconda, che ha visto protagonisti i naufraghi, che hanno dovuto affrontare un difficile percorso. Purtroppo, durante i vari step Paul Gascoigne si è fatto male: cos’è successo.

Isola dei famosi, Paul Gascoigne si fa male: è successo in diretta

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, e siamo stati travolti dall’arrivo di Andrea Cerioli, che sarà il nuovo naufrago del reality. Nel corso della puntata, è stata affrontata una seconda prova, dopo la prima che vedeva come premio l’ingresso nel proprio gruppo di Cerioli. Ebbene, in questa seconda prova, c’è stato un piccolo inconveniente, un incidente che ha visto protagonista Paul Gascoigne. Infatti, il concorrente durante il percorso si è fermato, sul finire della prova, toccandosi più volte la spalla.

Al momento non si hanno maggiori informazioni delle condizioni del naufrago, dato che sta facendo i vari controlli, per capire cosa possa essere successo. Non sappiamo cosa sia accaduto di preciso, sicuramente Paul, appena rientrato, manifesterà la situazione.