Isola dei Famosi, malore per un concorrente: lascia momentaneamente il reality, ecco cosa è successo.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Gilles Rocca, uno dei naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei famosi, ha abbandonato momentaneamente il programma in seguito a un malore. Come si è visto nella puntata del day time di oggi, il concorrente ha dovuto lasciare il gioco questa notte per sottoporsi a controlli medici, lasciando il resto dei naufraghi nella totale preoccupazione. “Non lo so ragazzi, ci vediamo presto“, sono state le parole di Gilles prima di lasciare Playa Burina. Nella puntata in onda questa sera, in diretta su Canale 5, sapremo di più sulle sue condizioni.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, malore per un concorrente: Gilles Rocca lascia temporaneamente il gioco per un controllo medico

Gilles Rocca ha lasciato l’Isola dei Famosi temporaneamente. Come si è visto nel daytime in onda oggi, 25 marzo 2021, il naufrago ha lasciato Playa Burina in piena notte, per sottoporsi a controlli medici. Grande preoccupazione per il resto del gruppo, rimasto sull’isola in attesa di aggiornamenti. Aggiornamenti che con ogni probabilità avremo in diretta, questa sera, durante la quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Bisognerà attendere, quindi, la puntata di questa sera per conoscere di più sulle condizioni di Gilles e, soprattutto, per scoprire se la sua avventura sull’isola potrà continuare senza problemi.

Una puntata ricca di sorprese, quella in onda questa sera. La più importante è rappresentata dal nuovo naufrago, che sbarcherà sull’Isola diventando un concorrente a tutti gli effetti. Si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne. Il naufrago entrerà in gioco in un modo molto particolare: le due squadre, Burinos e Rafinados, si sfideranno con una prova e la fazione che vincerà porterà con sé Cerioli. Ci sarà inoltre il verdetto del televoto: uno tra Brando Giorgi e Francesca Lodo lascerà la playa, ma potrà proseguire il gioco a Parasite Island ( anche se nessuno lo sa!). Appuntamento questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40.