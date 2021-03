L’Isola dei Famosi, malore per un naufrago: “Ho fatto 16 ore di flebo”

Nelle ultime ore, un naufrago de L’Isola dei Famosi ha avuto un malore: “Ho fatto 16 ore di flebo”, ecco cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione. La moglie di Totti è affiancata da ben tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Il cast dei naufraghi è stato diviso in due gruppi: da una parte i Burinos, dall’altra i Rafinados. Poi ci sono gli aspiranti naufraghi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Le prime puntate andate in onda su Canale 5 hanno riscosso un discreto successo. Il gruppo sembra ben collaudato. La rete del Biscione dunque sembra aver fatto centro.

L’Isola dei Famosi, malore per un naufrago: cos’è successo

Nel corso della puntata andata in onda stasera su Canale 5, un naufrago ha dichiarato di aver avuto un malore nelle scorse ore. La notizia era già stata diffusa nel daytime del reality show. Gilles Rocca ha abbandonato momentaneamente il programma per ricevere accertamenti. Durante la puntata di stasera, il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha dichiarato: “Ho fatto 16 ore di accertamenti, ma adesso sto bene“. Gilles ha deciso dunque di restare in gioco. Non sarà un semplice malore a fermare un guerriero come Rocca.

Gilles è uno dei favoriti per la vittoria del reality show dato che risulta essere uno dei più amati dal pubblico. D’altronde, Rocca ha conquistato il pubblico già nella trasmissione di Milly Carlucci. In quell’occasione, oltre alle doti da ballerino, l’ex calciatore riuscì a vincere il titolo grazie al suo fascino e al suo carattere da ‘duro’.