Ricordate l’adorabile protagonista del film “La fabbrica di cioccolato”: lo stiamo ammirando in tv in una nuovissima e straordinaria serie! Parliamo di un film amatissimo da grandi e piccini, uscito nel 2005 e ispirato al romanzo di Roald Dahl. Come dimenticare lo stupore e la meraviglia di entrare in un luogo in cui ogni cosa è commestibile, ogni cosa è fatta di dolci e caramelle? Per non parlare del fiume di cioccolato sul quale i fortunati bambini vincitori del biglietto d’oro raggiungono i vari meandri della fabbrica. A interpretare l’adorabile, dolce e coraggioso protagonista è stato il bambino prodigio Freddie Highmore: riuscite a riconoscerlo, lo stiamo ammirando proprio adesso in tv in una serie straordinaria e nuovissima appena approdata sul piccolo schermo!

Forse non tutti lo hanno notato o lo avranno riconosciuto, ma il talentuoso attore che ha interpretato Charlie ne “La fabbrica di cioccolato”, al momento fa parte del cast di una nuovissima e straordinaria serie tv. Si tratta di una co-produzione internazionale nella quale possiamo ammirare anche Giancarlo Giannini e la bellissima Matilda De Angelis. Avete capito di che si tratta? Stiamo parlando di “Leonardo”, nuova serie incentrata sul personaggio di Leonardo Da Vinci! Nella produzione, il giovane Freddie Highmore ricopre il ruolo di Stefano Giraldi, ufficiale del Ducato di Milano! Classe 1992, lo straordinario interprete ha iniziato la sua carriera nel cinema da bambino, proprio con “La fabbrica di cioccolato”. Per non parlare di “Neverland – Un sogno per la vita”. Lo abbiamo ammirato anche in “Bates Motel”, serie tv versione prequel dell’iconico Psyco e in “The Good Doctor”, che gli è valso una nomination ai Golden Globe! Freddie Highmore è stato davvero un giovane prodigio e oggi è un giovanissimo ma eccezionale attore che può già vantare una carriera da urlo!

E voi, ricordavate di aver già visto l’affascinante e talentuoso Freddie Highmore prima di “Leonardo”? Avevate riconosciuto il protagonista, ormai adulto, de “La fabbrica di cioccolato”, indimenticabile capolavoro con lo straordinario Johnny Depp?