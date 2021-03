Lotto, Superenalotto, 10eLotto, estrazioni di oggi 25 marzo: il jackpot cresce, i numeri vincenti.

Tutto pronto per la seconda estrazione settimanale! Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, a partire come sempre dalle ore 20, saranno disponibili i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i giochi più amati dagli italiani. Tantissimi premi in palio, ma il più appetibile resta il montepremi della sestina del superenalotto! Il jackpot cresce sempre di più e questa sera ha raggiunto quota 126,6 milioni di euro, ma anche le altre cifre non sono da meno. Pronti a scoprire se siete tra i fortunati vincitori di questa sera? Non vi resta che controllare le vostre schedine! In bocca al lupo!

Pronti a scoprire i numeri estratti di questa sera, giovedì 25 marzo 2021? Come sempre, a partire dalle ore 20 fino alle 20 e 30 circa, riporteremo i numeri estratti del Lotto, con tutte le ruote più quella Nazionale, poi la sestina del Superenalotto, con numero Jolly e Numero Superstar, infine le combinazioni vincenti del 10eLotto, con numero Oro e Doppio Oro. Tra i premi più desiderati c’è senza dubbio quello del famoso ‘6’ al Superenalotto. Al fortunato vincitore che riesce centrare i sei numeri vanno ben 126 e 600 mila euro! Un sei che manca da mesi e mesi: l’ultima vincita il 7 luglio 2020, quando il fortunato vincitore conquistò circa 60 mila euro. Oggi la cifra è molto più alta: quasi il doppio! La dea bendata sarà dalla vostra parte questa sera? È il momento di scoprirlo: prendete le vostre schedine e controllate i numeri. Buona fortuna a tutti!

I numeri del lotto:

BARI 55 50 56 46 52

CAGLIARI 29 70 2 33 19

FIRENZE 18 87 62 50 21

GENOVA 49 40 74 87 7

MILANO 1 54 9 52 88

NAPOLI 54 65 35 25 15

PALERMO 81 56 45 76 78

ROMA 63 51 49 31 62

TORINO 82 13 23 63 62

VENEZIA 46 80 69 14 29

NAZIONALE 16 10 38 72 46

I numeri del superenalotto:

Numeri Vincenti: 15 75 30 28 52 86

Numero Jolly: 37

Numero SuperStar: 32

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 2 13 18 29

40 46 49 50 51

54 55 56 63 65

70 80 81 82 87

Numero Oro 55

Doppio Oro 55 50

