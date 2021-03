Un drammatico lutto che ha sconvolto Hollywood: Houston Tumlin, reso famoso dal film Ricky Bobby, è morto. Si tratterebbe di suicidio.

Una morte che ha lasciato tutti di stucco: Houston Tumlin aveva solo 28 anni e si sarebbe suicidato sparandosi alla testa con una pistola all’interno della sua abitazione di Pelham in Alabama. L’ex bambino prodigio della famosa commedia ‘Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno’, era stato reso famoso proprio da quel ruolo interpretato a soli 13 anni. Dopo quel successo, però, Tumlin non era mai riuscito a sfondare nel cinema. Secondo quanto riferisce il sito statunitense TMZ, il ventottenne sarebbe morto alle 16:30 circa di martedì 23 marzo ed in quel frangente in casa sarebbe stata presente anche la sua fidanzata. Indimenticabili le scene da lui interpretate nella celebre commedia del 2006, che avevano lasciato sperare un florido futuro ad Hollywood. E invece, nel 2015, Houston Tumlin abbandona definitivamente le scene. Scopriamo quale strada alternativa aveva intrapreso.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Houston Tumlin, interprete del film Ricky Bobby è morto a soli 28 anni

Dopo la decisione di abbandonare la recitazione, Houston si era arruolato nell’esercito a Fort Campbell. Non è chiaro cosa sia accaduto e da cosa sia dipesa la terribile decisione di suicidarsi. E’ ipotizzabile che in cuor suo rimpiangesse di non essere riuscito ad avere una carriera nel mondo del cinema. Sul suo profilo Instagram tanti scatti che ricordavano i tempi in cui da ragazzino era sul set, ma anche tante immagini in cui appariva sorridente con i suoi cari. Fatto sta che il giovane non ha lasciato nessun messaggio in cui possa trovarsi la spiegazione ad un gesto così spaventoso.

Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del ragazzo.