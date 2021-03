Lutto a Uomini e Donne, è morto Fabio Donato Saccu: il cavaliere del Trono Over aveva 46 anni.

Terribile lutto a Uomini e Donne: è morto Fabio Donato Saccu, uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Si è spento a 46 anni, a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Originario della provincia di Biella, lo abbiamo visto nel Trono Over di Uomini e Donne nel 2014, quando ha conosciuto e si è innamorato della dama Lisa Leporati. La coppia ha lasciato la trasmissione insieme, per poi tornare nel 2015 in studio, annunciando le nozze. Poche ore fa, Lisa ha dato l’ultimo saluto sui social al suo compagno, postato uno scatto in cui sono vicini e sorridenti: “Ti ricorderò sempre così”.

È morto all’età di 46 anni Fabio Donato Scaccu, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il geometra, originario di Ponderano in provincia di Biella, lottava da anni contro un tumore. Il pubblico di Canale 5 ricorderà la bellissima storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donen tra Fabio e Lisa, entrambi tra le fila del Trono Over. Conosciutisi nel 2014, decisero di lasciare insieme la trasmissione e viversi la loro storia lontano dai riflettori. Sono tornati in studio un anno dopo, per confermare il loro amore: il quell’occasione, Fabio chiese a Lisa di sposarlo, inginocchiandosi al centro dello studio ed emozionando tutti. Una storia d’amore bellissima, che ha emozionato telespettatori ed ospiti in studio. Attraverso Facebook, l’ex dama ha voluto ricordate il suo compagno appena scomparso con uno scatto che li ritrae insieme, felici e sorridenti.

Come riporta Novella 2000, Fabio Donato Saccu era ricoverato all’ospedale Infermi di Biella e nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate sempre di più, fino alla tragica notizia. Tutta la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze a Lisa, famiglia e amici di Fabio per la dolorosissima perdita.