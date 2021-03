Roberto Benigni è un’icona italiana, un personaggio simbolo non solo del cinema o del teatro, ma di una cultura con radici profonde e durature: sapete cosa ha studiato l’iconico artista? Resterete sorpresi!

Il suo nome è legato in modo indelebile al teatro, al cinema e all’arte italiana. Roberto Benigni non è solo un attore, è il simbolo di una cultura con radici profonde, meravigliosa e destinata a durare in eterno. Originario di Castiglion Fiorentino, nato nel 1952, la sua carriera è costellata di successi eccezionali ed è celebre a livello globale per il suo straordinario talento. Dal debutto in teatro, passando per il successo televisivo e, soprattutto, quello cinematografico, l’artista è stato non solo protagonista di spettacoli, film e produzioni indimenticabili, ma anche regista, autore e produttore. Sposato con Nicoletta Braschi, che abbiamo ammirato al suo fianco in “La vita è bella”, Roberto Benigni ha sempre dimostrato di possedere una cultura immensa: sapete che cosa ha studiato da adolescente? Resterete sorpresi!

Roberto Benigni, cosa ha studiato il celebre e iconico artista?

Forse non tutti lo sanno, Roberto Benigni aveva intrapreso gli studi in seminario, prima di abbandonare. La colonna portante dello spettacolo italiano si è diplomato in ragioneria all’istituto tecnico commerciale Datini di Prato. Il suo grande e straordinario lavoro, tuttavia, gli ha regalato non solo un immenso successo, ma anche diverse lauree ad honoris. Roberto Benigni, infatti, è stato insignito della laurea ad honoris per la filosofia, la psicologia, le lettere. Ancora per la filologia, arte e comunicazione e in legge. E non solo nel nostro paese. L’artista, inoltre, ha ottenuto l’onorificenza della Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte oltre che quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra gli straordinari premi ricevuti, inoltre, è impossibile dimenticare l’Oscar come migliore attore protagonista proprio per “La vita è bella”, colossal amato in tutto il mondo e una delle pellicole più iconiche e straordinarie che abbiano mai visto la luce.

Questa sera, 25 marzo, Rai 3 proporrà la lettura e l’interpretazione del “Il Quinto Canto dell’Inferno” di Dante ad opera dello straordinario attore. Un appuntamento suggestivo e immancabile, un vero e proprio viaggio in una delle opere più incredibili al mondo.